Арестован бывший президент "Барселоны"

Полиция арестовала бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Хосепа Марию Бартомеу. Об этом стало известно в понедельник.

Вместе с Бартомеу были арестованы еще несколько бывших руководителей каталонского клуба. В их числе экс-генеральный директор каталонцев Оскар Грау, а также отвечавший за юридические вопросы Роман Гомес Понти.

Как сообщают испанские СМИ, все задержанные могут быть связаны с кампанией, которую бывшее руководство клуба проводило в прошлом году. Тогда после обвинений в адрес Бартомеу были проведены пиар-компании по дискредитации людей, недовольных деятельностью главы клуба. В их числе были футболисты Лионель Месси и Жерар Пике.

Также в понедельник были проведены обыски в офисе клуба. Сам Бартомеу отрицал все обвинения в свой адрес. Он покинул свой пост осенью прошлого года, а 7 марта будет избран новый президент каталонского клуба.

Деятельность Бартомеу вызвала огромную волну критики из-за сложной финансовой ситуации в клубе, а также стремления Месси покинуть "Барселону".