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01.03.2021 18:54
Рубрика: В мире

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Пандемия коронавируса завершится не ранее 2022-го года. Такой прогноз, как сообщает CNN, сделал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Фото: REUTERS
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По его словам, предпринимаемых сейчас мер недостаточно, чтобы мир в этом году вернулся к "нормальному состоянию". Впрочем, к относительной нормальности США, согласно его прогнозам, вернутся уже осенью. Однако угроза будет окончательно устранена только после того, как весь мир получит вакцину от коронавируса.

Как отметил Гейтс, сейчас эти препараты получают только богатые страны. В связи с этим его фонд занимается созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин. По его оценкам, в эту сферу необходимо инвестировать миллиард долларов.

Предприниматель также полагает появление новых штаммов вируса, а повторное заражение может привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022-й год.

Таким образом, Гейтс ухудшил свои прогнозы, которые делал ранее. В сентябре 2020-го года он полагал, что если в начале 2021-го власти различных стран сертифицируют вакцины от коронавируса, ситуация начнет выправляться и придет в норму к 2022-му году. Сейчас он уже не так оптимистичен.

В мире США Билл Гейтс Пандемия коронавируса COVID-19

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