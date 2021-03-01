Бизнес - американский, продукция - российская

Минувший год стал особым для компании Arconic. Принадлежащий ей Самарский металлургический завод, отметивший 15-ю годовщину с момента вхождения в состав глобальной корпорации, побил рекорд по объемам производства, показав лучший за 30 лет результат в сегменте алюминиевых полуфабрикатов в РФ. В текущей геополитической ситуации примечательно это событие еще и тем, что Arconic - это североамериканская компания.

Мы уже привыкли, что США и ЕС регулярно вводят новые антироссийские санкции. Нас пугают тем, что российская экономика не выдержит, что от нас отвернется западный бизнес. Но этого не происходит. Иностранный инвестор по-прежнему заинтересован в российском рынке, где перед ним открыты широкие возможности для инвестирования. Россия привлекает новых партнеров и укрепляет сотрудничество с компаниями, хорошо зарекомендовавшими себя работой в нашей стране.

Речь не о маленьких организациях, а о гигантах. Например, Arconic - крупная американская компания, работающая в РФ уже почти 30 лет. Это один из ведущих мировых производителей алюминиевых полуфабрикатов. Его продукция востребована в автопроме, аэрокосмической сфере, строительстве и других отраслях.

Весомый вклад в успех мирового промышленного гиганта вносит Россия. 15 лет назад инвестор приобрел Самарский металлургический завод, ныне - "Арконик СМЗ". Вложил в него $500 млн, в том числе свыше $40 млн - в совершенствование систем охраны окружающей среды и промбезопасности. Сейчас этот завод - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Самарской области.

- На "Арконик СМЗ" трудятся 3000 сотрудников, они - часть глобальной команды и залог общего успеха компании, - говорит Роб Вудалл, президент Глобальной группы прокатной продукции Arconic, регион Европа и Азия. - Заводу удалось с наименьшими потерями пройти кризис, сохранить уровень заработной платы. Компания поддерживает традицию коллективных договоров, гарантирует дополнительные льготы и соцвыплаты.

Приобретение Самарского металлургического завода стало важным шагом для корпорации. Масштабная модернизация и инвестиции в оборудование, экологию и развитие инженерных компетенций привели к тому, что объемы производства уже десятилетие растут в среднем на 10% в год. В 2020-м завод отгрузил рекордные 245 тысяч тонн - лучший за 30 лет показатель в российском сегменте производства алюминиевых полуфабрикатов.

- "Арконик СМЗ" - это наша гордость, один из лучших активов, - подчеркивает Вудалл. - В 2020 году продажи завода составили почти 10% в общей выручке Arconic. Завод полностью интегрирован в наши глобальные цепочки сбыта, более трети самарской продукции идет на экспорт по всему миру.

Если бы крупный бизнес опирался только на санкции, то отлаженная система международных экономических отношений могла бы рухнуть. Это не пошло бы на пользу никому, особенно когда речь идет об инновациях и прорывных технологиях. Бизнес же ориентируется на конъюнктуру рынка. Интерес к этому металлу растет во многих странах и отраслях, ведь из него производят легкую, прочную и долговечную продукцию.

- Наша компания стоит у истоков создания мировой алюминиевой отрасли, на счету Arconic много инноваций и прорывных технологий во всех сферах применения этого металла. Мы разработали более 90% алюминиевых сплавов, используемых в авиастроении, - говорит Вудалл. - В России "Арконик СМЗ" поставляет металл для цистерн и хопперов-минераловозов, благодаря которым экономится до 10% на перевозке 1 тонны груза.

В США Arconic является ведущим поставщиком алюминиевых автолистов для производства легких, безопасных и экономичных машин. Эта разработка дала начало исторической трансформации автомобилестроения. Российский автопром тоже изучает возможность перехода со стальных корпусов на алюминиевые.

- Использование переработанного алюминия при производстве полуфабрикатов сохраняет до 95% энергии, - продолжает Вудалл. - Это снижает загрязнение водных ресурсов и нагрузку на мусорные полигоны. 75% всего алюминия, произведенного за 130 лет существования этой промышленности, до сих пор находится в обороте, возвращаясь в производство без потери качества.

По данным Американской алюминиевой ассоциации, изготовленные из алюминия банки содержат 73% материалов вторпереработки. Для сравнения доля переработанных материалов в пластиковой бутылке - 6%. Экологическая повестка становится деловой нормой, и это важный сигнал государству от инвестора.

- Arconic работает во многих странах, и я с уверенностью могу сказать, что Россия предлагает конкурентные условия для инвестирования и ведения бизнеса, - говорит Роб Вудалл. - Создана комфортная среда для взаимодействия иностранного бизнеса и государства, в частности, на платформе Консультативного совета по иностранным инвестициям и Американо-Российского Делового Совета, где мы активно участвуем. Мы стремимся вносить вклад в развитие благоприятного и стабильного бизнес-климата в интересах как местных компаний, с которыми работаем, так и международных заказчиков, которым поставляем продукцию из РФ.

"Арконик СМЗ" - ключевой актив американской компании, которая планирует и впредь инвестировать в наших людей и технологии. Россия и США имеют многолетнюю историю взаимоотношений. В ней были периоды сближения и охлаждения, но всегда сохранялся потенциал для сотрудничества - торгового, экономического и научного.

- Многие американские корпорации с успехом работают здесь уже длительное время, и Arconic не исключение, - резюмирует Роб Вудалл. - Как оператор ведущей российской металлургической компании мы заинтересованы и готовы способствовать укреплению деловых связей между нашими странами, как делали это с момента выхода на российский рынок почти 30 лет назад. Уверен, что поиск решений по любым вопросам должен проходить в формате конструктивного диалога, и отношения между странами будут развиваться в русле взаимовыгодного партнерства, несмотря на противоречия, которые могут возникать между великими державами. Мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего бизнеса в России.