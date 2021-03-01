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01.03.2021 20:44
Рубрика: Спорт

Чернышенко прокомментировал победу Большунова на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира. Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что за минувшую неделю российские спортсмены успешно выступили на крупных международных соревнованиях. Всего в разных видах спорта было выиграно 13 медалей, среди которых 6 золотых, 4 - серебряных и 3 - бронзовых.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Приятно, что наши спортсмены в хорошей форме и показывают прекрасные результаты. Особо хотел бы отметить нашего лыжника Александра Большунова. Он впервые в своей карьере стал чемпионом мира - выиграл лыжные гонки в Оберстдорфе. Александр лидировал почти всю вторую половину дистанции, оставив позади пятерых норвежцев. Это отличное начало спортивного года, поздравляю спортсмена! Как всегда успешно выступили наши гимнастки: девять медалей - по 4 золотых и серебряных и одна бронза на первых в этом году международных соревнованиях по художественной гимнастике", - сказал он.

Чернышенко также отметил включение в состав на чемпионат пира по фигурному катанию 17-летнего Евгения Семененко. "Он стал первым на кубке России. Нам есть, кем гордиться. Всем ребятам удачных стартов и побед!", - сообщил Дмитрий Чернышенко.

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