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Рубрика: Экономика

Четырехдневные рабочие недели ждут россиян этой весной

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в марте. По данным Роструда, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Работать будем с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими станут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом россиян ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть получается три дня отдыха. В начале ноября россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря Дню народного единства 4 ноября. Нужно будет поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 7 ноября.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

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