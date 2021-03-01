Что меняется для автовладельцев, семей с детьми, заемщиков и пользователей интернета
Техосмотр с отсрочкой
Согласно этому постановлению срок действия диагностических карт, у которых этот срок истекает с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. То есть, если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.
Продление карт происходит автоматически. Страховщики продадут полис без проблем с указанием номера той карты, которая есть на руках.
Такое продление сроков действия принято из-за опасений, что реформа вызовет транспортный коллапс. Пунктов ТО и их пропускной способности на всех не хватит. А без диагностической карты невозможно приобрести полис ОСАГО. Без полиса запрещено передвигаться по дорогам. Был риск, что из-за недостатка пунктов встанут и автобусы. На тех автовладельцев, кому предстоит пройти техосмотр впервые, эта отсрочка не распространяется. У них же еще нет действующей диагностической карты. Именно они первыми испытают на себе реформу техосмотра, которая начинается с 1 марта. Предполагается, что с этой даты получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. Все диагностические карты становятся электронными. Оформляться они будут непосредственно в модернизированной информационной системе ЕАИСТО. На руки бумажный экземпляр можно будет получить, попросив распечатку у оператора. Но на бумаге диагностическая карта нужна только тем, кто выезжает на своем автомобиле за границу. При покупке полиса ОСАГО проверять наличие диагностической карты страховщик будет через ту же ЕАИСТО.
Для начала оформления карты потребуется сделать фотографию автомобиля перед въездом на диагностическую линию спереди. При этом фото делается с указанием координат места съемки и времени съемки. Без фотографии с этими данными начать оформление карты невозможно.
После окончания диагностики делается фотография машины сзади, так же с указанием координат и времени съемки. Без этой фотографии и этих данных невозможно завершить оформление карты. Карта подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.
Координаты с небольшой погрешностью не должны отличаться от координат пункта ТО. Сейчас эта погрешность, установленная приказом минтранса, должна быть не более 15 метров от координат самого пункта ТО. Но планируется, что в сентябре выйдет новый приказ, в котором она будет скорректирована в большую сторону.
Разница во времени на фотографии должна соответствовать времени проведения диагностики. Для легковых автомобилей это 30 минут.
Такие меры по идее и должны привести к тому, что устоявшаяся практика покупки диагностических карт без проверки автомобиля закончится.
Кроме того, Госавтоинспекция будет строго следить за деятельностью операторов и работой пунктов ТО. Просматривать их сайты в поисках предложений о продаже диагностических карт. Приблизит маршруты патрулирования к пунктам ТО. Будет проверять по ЕАИСТО оформление карт. А также их количество.
Дело в том, что с 1 марта для каждого пункта ТО устанавливается своя пропускная способность в зависимости от количества диагностических линий, экспертов, а также категории транспортных средств, которые эти пункты могут проверять. Эту пропускную способность можно превысить не более чем на пять процентов. Впрочем, лишнюю карту не даст оформить сама ЕАИСТО. Если пропускная способность установлена, например, в 100 автомобилей, то уже 106-ю диагностическую карту система просто не даст оформить.
Тем не менее, если три раза в течение года пункт превысит пропускную способность, то ГИБДД уже будет проводить проверку во взаимодействии с оператором. Это взаимодействие может заключаться во внеочередной выездной проверке, а также в контрольной закупке диагностической карты.
С 1 марта сотрудники Госавтоинспекции будут непосредственно участвовать в проведении техосмотра автобусов. Для этого не ранее чем за пять дней до желаемой даты техосмотра собственник автобуса должен подать заявку оператору. Тот согласует ее с ГИБДД и включит желающего в график. В назначенный день и час на пункте техосмотра будет присутствовать инспектор ГИБДД. Эксперт-техник осматривает автобус, формирует диагностическую карту. Инспектор технического надзора проверяет результат осмотра, сверяет данные автобуса со всеми документами и сведениями в государственном реестре транспортных средств. Если все верно, он вносит в ЕАИСТО сведения о соответствии автобуса требованиям безопасности. И ставит свою усиленную квалифицированную электронную подпись под документом.
Пока за отсутствие техосмотра автовладельцам ничего не грозит, кроме невозможности приобрести полис ОСАГО. Однако с первого сентября вступают поправки в закон об ОСАГО, которыми предусматривается возможность страховщика предъявить регресс к автовладельцу, если по его вине произошло ДТП, ущерб от которого страховщик компенсировал, а его автомобиль на момент ДТП не имел действующей диагностической карты.
Через год, 1 марта, вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штраф 2000 рублей для водителей и автовладельцев за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Предполагается, что этот штраф будет выписываться автоматически с камер фотовидеофиксации нарушений. За сутки на такого автовладельца может быть оформлен только один штраф. Однако ко времени его получения могут пройти не одни сутки, а значит, штрафов будет несколько. Не пройти техосмотр станет накладно.
Вводятся единые правила охраны труда
Так, работник может находиться в канализационном колодце не более 15 минут, вторичный спуск в него разрешается только после 15-минутного перерыва. Как пояснили "РГ" в Минтруде, ранее такие правила были разбросаны по видам работ. "Например, были отдельные разделы в правилах в ЖКХ, при реализации нефтепродуктов, в сельском хозяйстве и многих других. И казалось бы, все было так подробно расписано. А люди продолжали получать травмы, гибнуть при этих работах", - рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Унифицированные правила нужны для комплексной защиты работников.
По ним работодатель должен максимально исключить или снизить профессиональные риски. Это могут быть отравляющие газы и опасные примеси, недостаточная или избыточная освещенность, чрезмерный шум и вибрация, слишком высокие или низкие температуры. "Мы давно говорили, что для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями", - говорит Вовченко.
Работодатель должен сам определить перечень объектов с ограниченным и замкнутым пространством, а также те работы, которые возможны в них только по наряду-допуску.
Цены готовы к разморозке
В минэкономразвития неоднократно заявляли, что продлевать эти соглашения или фиксировать цены на другие продукты не планируется. Это была исключительная мера, которая позволила купировать проблему. Если фиксировать цены и дальше, это может привести к дефициту.
Правительство намерено действовать более гибко. В частности, введение экспортных пошлин на зерновые позволит снизить внутренние цены на них. Станет дешевле пшеница - снизится себестоимость производства муки, хлеба, макарон, а также кормов для животных. Такой же эффект будет от введения экспортной пошлины на ячмень и кукурузу, а также сою. А повышение вывозной пошлины на подсолнечник позволит оставить нужный объем сырья для производства масла внутри страны. Собранные пошлин почти в полном объеме вернутся производителям в виде субсидий, а мукомолам и хлебопекам компенсируют часть затрат на зерно и муку.
Пошлина на пшеницу увеличивается с 25 евро до 50 евро за тонну с 1 марта. До 1 июля тарифная квота - 17,5 млн тонн зерна, сверх этого объема пошлина составит не менее 100 евро.
С 15 марта к пшенице добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро). Со 2 июня для пшеницы, кукурузы и ячменя заработает постоянный механизм "зернового демпфера": пошлина станет плавающей и будет устанавливаться в зависимости от мировых цен на зерно.
Дачники получили право заказывать комплексные кадастровые работы
Обычные кадастровые работы в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.
"Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту реестровую ошибку в индивидуальном порядке, владельцу участка нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате соседу также нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на свое место. Дорого и долго, причем не все соседи готовы заплатить 10-12 тысяч рублей за повторное межевание, а если сосед не согласен либо его невозможно найти, приходится согласовывать границы через суд", - поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Комплексные кадастровые работы дают возможность одновременно уточнить все границы участков, поставить на учет ранее не отмежеванные участки, то есть исправить все реестровые ошибки. Есть возможность корректировки площади участков в пределах 10% от указанной в документах, а также увеличения участка с учетом фактического землепользования.
Убрать личные данные из интернета станет проще
Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя тем самым ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон даст пользователям возможность выбирать, какие персональные данные он готов сделать общедоступными, а какие нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.
По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Сейчас для их удаления граждане должны собирать доказательства. Теперь сбор доказательств окажется на стороне оператора данных - уже после их удаления.
Если произошла утечка базы данных какой-либо организации, интернет-ресурс или пользователь, разместивший у себя ее полностью или частично, будет обязан доказать законность ее копирования, распространения и обработки, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Если доказать законность обработки не удастся, то сайт должен удалить персональные данные, иначе ему назначат штраф до 50 тысяч рублей. В конце февраля опубликован закон об увеличении таких штрафов - с 26 марта они смогут достигать 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение - 300 тыс. рублей.
Отзывать согласие и требовать удаления данных можно как напрямую у оператора данных, так и с помощью специально созданной системы Роскомнадзора. Интернет-ресурсы будут регистрироваться в ней добровольно - закон их к этому не обязывает, уточняют в ведомстве. Однако если оператор данных в ней зарегистрирован, значит он прошел проверку на исполнение закона о персональных данных. Эта возможность заработает позже - еще только готовится техзадание на модернизацию систем Роскомнадзора, обсуждается вопрос о связи новой системы с другими госсистемами, например, с ЕСИА, на которой как раз работает единый портал госуслуг.
На законных основаниях
Вводится новый дорожный указатель
С 1 марта вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вводят новый знак - впереди дорога контролируется автоматической камерой фотовидеофиксации нарушений.
Сейчас о комплексах фотовидеофиксации предупреждают таблички 8.23 (фотоаппарат со вспышкой). Но с установкой табличек возникла проблема. Дело в том, что их можно устанавливать только вместе со знаком. Камера может фиксировать различные нарушения, например, контролировать движение по своей полосе. Если табличка размещается под знаком, предупреждающим об ограничении скорости, она вводит водителя в заблуждение. С другой стороны, камера может быть установлена на участке, где вообще нет знаков, ограничивающих скорость. В правилах прописано ограничение 90 км/ч вне населенных пунктов. Получается, что если на таком участке установить передвижной комплекс, то вместе с ним надо ставить и знак с табличкой.
Поэтому и было решено разработать новый знак 6.22. Устанавливать его будут вне населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах он будет устанавливаться на въезде в них. В самих населенных пунктах предупреждать водителей о камерах разработчики поправок посчитали излишним. Если взять Москву, то в ней более двух тысяч таких камер, то есть они буквально на каждом шагу.
Но пока неизвестно, как будет выглядеть новый знак. Росстандарт утвердил поправки в ГОСТы, которые устанавливают требования к этому указателю. Опубликованы они будут только сегодня. Предполагается, что знак будет выглядеть также, как и нынешняя информационная табличка 8.23. С возможностью делать фон не белым, а желтым, когда камера и знак ставятся временно, например, в местах производства дорожных работ. Сами таблички будут на дорогах до 1 сентября. Это такой переходный период для их замены на знаки. После 1 сентября табличек 8.23 на дорогах быть не должно.
Остается месяц для заявки на выплату пяти тысяч рублей
В последний день марта истекает срок для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.
Право на нее имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года, а назначается она на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.
Заявление на нее требуется только в том случае, если семья не оформляла единовременные "коронавирусные" выплаты на детей в прошлом году. Большинство родителей выплату уже получили, она была перечислена автоматически по принципу социального казначейства, рассказали в минтруде. К концу февраля средства в размере 69,2 млрд рублей переведены на 13,8 млн детей. В ведомстве отмечают, что выплата не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Никаких дополнительных справок для нее собирать не нужно.
Для пособий на детей до трех лет снова нужны заявления
С 1 марта для оформления пособий на детей до трех лет семьям с низким доходом снова потребуется подать заявление. Его необходимо будет подавать ежегодно, сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи.
В минтруде пояснили, что обратиться за пособием можно в органы соцзащиты или МФЦ, а также через портал госуслуг. Необходимы также документы о доходе, поскольку выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
Почти год пособие продлевалось автоматически в беззаявительном порядке. Это помогло минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты и территориальные подразделения Пенсионного фонда в период распространения коронавируса.
На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета, в январе 2021 года его получали почти миллион семей. Более 260 тысяч семей оформили выплату на второго ребенка, она назначается из средств материнского капитала. Еще более 600 тысяч семей получают ее на третьего и последующих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Упрощенную регистрацию безработных могут продлить
Упрощенный порядок регистрации в качестве безработного и назначения пособия, введенный год назад на фоне начала пандемии, действует до 31 марта, однако может быть продлен и после этой даты, сообщили "Российской газете" в минтруде. Временные правила обеспечили возможность регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно заполнить форму на портале "Работа в России".
В декабре было решено продлить принятый в начале пандемии порядок, по которому максимальный размер пособия по безработице в сумме 12 130 рублей выплачивается в первые три месяца с момента потери занятости. На последующие три месяца полагается по 5 тысяч рублей.
Истекает срок действия послаблений для заемщиков
Март - последний месяц, когда продолжают действовать рекомендации ЦБ, облегчающие положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID -19. Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание. В Банке России не ответили на запрос о возможности продления этих мер после 1 апреля. По его данным, с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банки провели реструктуризацию 1,8 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 875 млрд рублей (был одобрен примерно 61% обращений).