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01.03.2021 19:41
Рубрика: Экономика

Останется без обогащения

Что случится с рынком нефти, если с Ирана снимут "ядерные" санкции
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Россия и другие страны ОПЕК+ смогут нарастить производство нефти, не опасаясь возвращения экспортных объемов иранской нефти на рынок, которые могли бы обрушить котировки барреля. Иран отказался вести любые обсуждения с США по поводу возвращения сторон к соблюдению условий ядерной сделки, пока с него не будут сняты все санкции, наложенные президентом Дональдом Трампом. Переговоры, не начавшись, зашли в тупик.

Для России, как, впрочем, и для остальных участников ОПЕК+, задержка снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана несет сплошные плюсы. Во-первых, рост производства нашей стране нужен для увеличения экспорта, объемы которого сократились в 2020 году на 11,4% - с 266 млн до 232 млн тонн, а в денежном выражении - на 40,8%, до 72,3 млрд долларов.

Фото: gettyimages
ОПЕК+ уже в начале марта предстоит решить судьбу цен на нефть

Во-вторых, иранская нефть не вернется в Европу и страны АТР - Китай, Южную Корею, Японию и Индию, где она раньше успешно конкурировала с российской нефтью, что позволит нашей стране в случае роста добычи уверенно увеличивать поставки на эти рынки.

В-третьих, санкции в сегодняшней ситуации искусственно созданного дефицита нефти, за счет действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи в США и Канаде, будут продолжать подталкивать котировки барреля вверх.

Иран до санкций добывал 4,5-5 млн баррелей в сутки, из которых чуть меньше 2 млн направлялось на внутреннее потребление, а около 2,5-3 млн баррелей в сутки экспортировалось, уточнил замруководителя направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Александр Амирагян. Санкции против Ирана означают для мирового рынка выбывание около 2 млн баррелей нефти в день - около 2% спроса. Это упрощает задачу балансировки мирового нефтяного рынка, а в случае отмены ограничений вызовет дисбаланс спроса и предложения, что потребует соответствующей реакции со стороны ОПЕК+, сказал эксперт.

Например, от участников альянса может потребоваться дополнительное сокращение добычи или хотя бы сохранение действующих параметров сделки. Либо придется договариваться с Ираном о его активном участии в ОПЕК+, то есть настаивать на том, чтобы Тегеран не наращивал производство до максимума.

С учетом трудных отношений между Ираном и арабскими странами переговорный процесс мог бы оказаться весьма проблематичным, подчеркнул эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, именно поэтому, в связи со сменой администрации в США и попытками вернуться к "ядерной сделке", уже сейчас Иран надо включать в переговоры ОПЕК+ и оценивать сценарии частичного возвращения его добычи.

Санкции США против Ирана убрали с рынка 2 млн баррелей нефти в день

Пока же ограничения США заставляют Иран сокращать добычу нефти лучше любой сделки ОПЕК+, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Продолжение противостояния Ирана и США дестабилизирует обстановку на всем Ближнем Востоке, но этот фактор уже привычный и не играет былого значения для нефтяных котировок. В случае же возвращения Ирана в "ядерную сделку" и снятия санкций он будет требовать для себя особых условий в ОПЕК+, что плохо скажется и на нефтяных ценах, и на дисциплине выполнения сделки внутри альянса, отметил Симонов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Ядерная программа Ирана

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