Что смотреть в российском прокате: истории о тех, кто умеет выживать

Российский прокат оживился: каждую неделю выходит больше 10 картин. Последовали хорошие сборы. Но позволить себе сходить в кино при неполной рассадке зала зрители могут не так, как прежде. Поэтому выбор должен быть, скажем так, снайперски точен - чтобы не принес разочарований. Обозреватель "РГ" советует посмотреть три картины.





"Пугало" (режиссер Дмитрий Давыдов)

Якутский фильм, победитель "Кинотавра". Полюбить картину можно, прежде всего, за историю и главную героиню. Она не просто знахарка, но - альтернатива равнодушным врачам, потому что чужую боль и болезнь впитывает в себя всем телом и душой. Только так и излечивает. Потом ей самой от этого плохо. А люди, которые к ней неслись, умоляя о помощи, после не просто стыдятся смотреть спасительнице в глаза, но еще и всячески поносят. Как следствие дара - страшная и неустроенная жизнь.

На прошлой неделе был день рождения Алексея Балабанова. Рискнем предположить, что такой фильм был бы для него - режиссера "Кочегара" - отличным подарком. Ему бы понравилось. Якутская Пугало - самая что ни на есть русская, да и вообще интернациональная. Разные сапоги, пренебрежение к вещам (в том числе и к согревающим в морозы мехам), стремление к прекрасному - мечтает научиться играть на народном музыкальном инструменте, желание создать семью - при этом невозможность найти единственную потерянную дочь. Кто ее поддержка? Лишь силы природы, да непостоянный участковый...

Актриса, блестяще воплотившая такой тип на экране - Валентина Романова-Чыскыырай - получила из рук председателя жюри "Кинотавра" Бориса Хлебникова приз за лучшую женскую роль.

Кстати, со времен "Чучела", где главные роли сыграли Кристина Орбакайте и Юрий Никулин, не припомним у нас такого пронзительного фильма об изгоях.

"Рыцари справедливости" (режиссер Андерс Томас Йенсен)

Рецензия на эту картину может быть очень короткой. Вот она. В нашем сумасшедшем мире за справедливость борются только безумцы. Но - расширим. Датский режиссер Андерс Томас Йенсен снял фильм, в котором каждый из актеров выступил в непривычном для него амплуа и необычном для него же самого и для зрителя образе. Вот, например, звезда года Мадс Миккельсен играет одну из главных ролей. Он вояка с тяжелейшим поствоенным психологическим синдромом. Мускулы, тренированное тело, при этом никаких границ в причинении другому человеку боли. Только один способ жить - бить и убивать. Но у него есть дочь, которая остается без матери - та погибает во время страшного теракта. Чему может научить такой папочка? Как помочь?

Но вдруг в один прекрасный день к нему в дверь стучится компания странных людей. Все они, если можно так выразиться, с психологическими отклонениями. Один из них - математик, другой-компьютерщик и хакер, третий - просто перенес какое-то огромное число часов психотерапии, потому что общество никак его не признает за своего. И вот вся эта "шайка" плюс вояка (герой Миккельсена) отправляется бороться за правду. Потому что слегка тронутый жизнью математик вычислил, что теракт, в который он также оказался вовлечен, был неслучаен.

Но, повторимся, нужно же воспитывать дочь. С такими-то "папашами". А она хочет жизни правильной. И мечтает, чтобы в дом пришли психологи, дабы помочь справиться с утратой матери, а заодно и послевоенному папе - с его-то нестабильной психикой. Поэтому вся тройка чудиков девочке представляется как... психотерапевты. А дальше начинается самое интересное.

Но и это еще не все. К "лжепсихотерапевтам" в какой-то момент примыкает житель Украины Бодашка. Тут он не такой украинец, как, например, в сериале "Годы" или в фильме "Снега больше не будет". Чему ребенок может научиться у такого? Правильно - как бороться за справедливость. Он тоже - рыцарь... Печального образа, который, как выясняется, может быть не только печальным, но и очень смешным.

"История семьи Блум" (режиссер Глендин Айвин)

Картина представляет собой тот случай, когда реальная жизнь поражает каким-то невероятным фактом, но сними об этом кино документальное - его заметят немногие. А вот если появится художественный фильм, в котором главную роль сыграет прехорошенькая Наоми Уоттс, к такому могут потянуться миллионы. Тем более, что рассказанная в нем история учит силе и оптимизму, что в наши времена, когда многим приходится справляться с болезнью и ее последствиями, невероятно актуально.

Итак, мама любит воду: моря-океаны, серфинг, путешествия. Папа (актер-красавец - Эндрю Линкольн) и трое детей в этом ее очень поддерживают. И эта веселая и дружная, громкая и одержимая семейка путешествует и занимается спортом, ищет приключений и находит их. Но во время одного из путешествий в Таиланд вдруг подводит дряхлая перекладина. Мама неудачно опирается о нее и... И она, и мир становятся другими. Жизнь делится на "до" и "после" проклятого случая. Мама становится беспомощной, как следствие - злой и раздражительной. "Мама сошла с ума?" - говорят дети. Муж проявляет чудеса терпения, превращаясь в сиделку, повара и воспитателя одновременно. Вывести маму из заболья помогает раненная птица - сорока, которую подобрали на улице дети и назвали ее Пинго. Все время, когда они кричат "Пинго" (а кричат они в фильме много), слышится "Бинго". И это в переводе с птичьего на человеческий означает для зрителя: "Жизнь, мы победили в схватке с тобой, ты своими неприятностями нас не испугаешь!"

Фильм "История семьи Блум" с одной стороны, конечно, немного лакирует действительность. Есть подозрения, что все было в реальности куда тяжелее. Но мама, которая так и не смогла встать на ноги в смысле прямом, встала в переносном. Она освоила передвижение на каяках и завоевала чемпионские титулы в этом виде спорта. Главное в картине то, что она учит справляться со своей бедой. И не одному, а вместе с семьей.