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01.03.2021 22:48
Рубрика: Спорт

Гигант слалома

Дмитрий Логинов стал трехкратным чемпионом мира за год до Олимпиады-2022
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 43(8394)
В словенской Рогле проходит чемпионат мира по параллельным видам сноуборда. Во вторник, 2 мая, спортсмены будут соревноваться в параллельном слаломе, а накануне состоялись старты в его "гигантском" аналоге, входящем в олимпийскую программу. По его итогам россияне собрали полный медальный комплект. "Золото" взял Дмитрий Логинов, "серебро" - София Надыршина, а "бронзу" - Андрей Соболев.
В финале Дмитрий Логинов опередил соперника всего на одну сотую секунды. Фото: Getty Images В финале Дмитрий Логинов опередил соперника всего на одну сотую секунды. Фото: Getty Images
В финале Дмитрий Логинов опередил соперника всего на одну сотую секунды. Фото: Getty Images

Два года назад в американском Парк-Сити Дмитрий Логинов произвел настоящий фурор, став в свои 19 лет самым молодым чемпионом планеты в истории сноуборда. Причем Логинов выиграл в обоих видах программы. Но тогда его знали лишь как очень талантливого юниора, а в Роглу Логинов приехал уже в статусе лидера общего зачета Кубка мира в параллельных дисциплинах и звезды, готовой защищать свой чемпионский титул. В "гиганте" Дима справился со своей задачей блестяще. В полуфинале Логинов был быстрее своего соотечественника, Соболева, а в финале его соперником, как и в Парк-Сити, стал итальянец Роланд Фишналлер. В решающем заезде Дмитрий опередил соперника всего на сотую секунды и стал трехкратным чемпионом мира.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Кстати, любопытный факт: в рамках Кубка мира Логинов побеждает не так уж и часто. За четыре сезона на этапах этих соревнований он выигрывал всего четыре раза. Причем дважды на российском этапе в Банном, состоявшемся три недели назад. Но главное, что к основным стартам Дима умеет подвести себя в полной боевой готовности.

Нельзя не порадоваться отдельно за Софию Надыршину. Она совсем немного уступила в финале немке Селине Йорг, но у россиянки все впереди, ведь ей всего 17 лет.

За счет чего наши ребята добились успехов, корреспонденту "РГ" рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Два года назад Дмитрий Логинов был всего лишь многообещающим юниором, а теперь приехал в качестве одного из фаворитов. Это обстоятельство на него как-то давило?

Денис Тихомиров: Об этом, конечно, лучше у него спросить, но со стороны не скажешь, что на него что-то давило или влияло. Дима очень скромный молодой человек. Который ко всему относится спокойно, адекватно. Тем не менее он действительно уже вершит историю, став трехкратным чемпионом мира. У нас в России трехкратных еще не было.

Согласны, что успех Логинова ценен еще тем, что достигнут в олимпийской дисциплине всего за год до старта Игр-2022?

Денис Тихомиров: У ребят сильная команда. Кто-то после этих успехов Логинова оскалится, добавит в работе. Надеюсь, Олимпиада состоится и мы там выступим в полную силу. Но и любой чемпионат мира сам по себе - престижное соревнование для сноубордической семьи.

Денис Тихомиров: Логинов очень скромный молодой человек. Но он уже вершит историю. Никогда у России не было трехкратного чемпиона мира в сноуборде

В полуфинале Логинову противостоял Андрей Соболев...

Денис Тихомиров: Этот заезд был для нас, наверное, наименее волнителен. Соболев очень здорово выглядел, все об этом говорили. Ну да, он шел по более сложной, красной трассе, но уступил всего семь сотых. Как мне показалось, сам Андрей немножко расстроился. Если бы ехал по синей, то, наверное, мог сегодня и выиграть.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Как и два года назад, в финале Дмитрий Логинов сражался с Роландом Фишналлером...

Денис Тихомиров: Опять Фишналлер, да. Два года назад было тоже волнительно, но попроще, как мне кажется. Сейчас Логинов победил на классе. В одном моменте он немного ошибся, но догнал же и выиграл, пусть всего одну сотку.

Немного до золотой медали не хватило Надыршиной... Обидно?

Денис Тихомиров: Соня Надыршина только набирается опыта, у нее все впереди. Она здорово ехала в финале. Вообще Надыршина очень внимательно относится к корректировкам, которые вносят тренеры. Ну, сегодня ей немножко не хватило. Места сегодня распределились по классу.

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