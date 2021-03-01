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01.03.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Доходы бюджета от ФНБ выросли в 3,6 раза в 2020 году

Текст: Игорь Зубков

Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния, поступившие в федеральный бюджет в 2020 году, выросли более чем в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Они составили 345,3 млрд руб., сообщает Минфин.

Фото: iStock
СП: Федеральный бюджет не смог потратить свыше 1 трлн руб. в 2020 году

Рост доходов от средств ФНБ обеспечили инвестиции в акции Сбербанка, дивиденды по ним принесли ФНБ 211,2 млрд руб. (доходность - 9,87% годовых). Банк России продал контрольный пакет акций Сбербанка правительству за 2,14 трлн рублей прошлой весной, правительство выкупило акции за счет средств ФНБ.

Проценты по валютным счетам в Банке России составили 81,3 млрд рублей, их совокупная доходность составила 1% годовых, в том числе доходность на счете в долларах - 2,29%, на счете в фунтах стерлингов - 1,39%, на счете в евро доходность была отрицательной - (-)0,34%.

За счет зачисления в ФНБ нефтегазовых доходов предыдущего года, приобретения акций Сбербанка и валютной переоценки объем фонда за 2020 год, несмотря на кризис, вырос с 7,77 трлн до 13,55 трлн рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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