Полузащитник "Монако" Александр Головин успешно вышел на замену в матче 27-го тура чемпионата Франции дома против "Бреста".

Выйдя на поле на 59-й минуте, россиянин отметился голевыми передачами на Стефана Йоветича и Кевина Фолланда. Монегаски выиграли 2:0, одержав десятую победу в последних 12 встречах в национальном первенстве. В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" идет на четвертом месте с 55 очками. Впереди только "Лион" (56), "ПСЖ" (57) и "Лилль" (58).

Что касается непосредственно статистики Головина, то Александр сравнялся с одним из лучших футболистов мира Неймаром ("ПСЖ") по системе "гол+пас" в нынешнем розыгрыше "Лиги 1". У обоих в активе по 10 очков: Головин забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач, а Неймар наоборот (6+4).

Тем временем полиция арестовала экс-президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и главу юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти.

В "Барселоне" подтвердили, что обыски и задержания связаны с деятельностью службы мониторинга социальных сетей. "Барселона" выражает свое глубочайшее уважение к существующей судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых в этом расследовании", - говорится в заявлении "сине-гранатовых".

Бартомеу был уволен из "Барселоны" осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления лидера и капитана команды Лионеля Месси покинуть каталонцев.