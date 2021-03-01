Джокович повторил рекорд Федерера по лидерству в рейтинге АТР

Сербский теннисист Новак Джокович повторим достижение швейцарца Роджера Федерера по количеству недель на первом месте в рейтинге АТР.

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг. Первую строчку в нем сохранил за собой серб Новак Джокович. Благодаря этому он повторил лучшее достижение Роджера Федерера из Швейцарии.

Серб располагается на первой строчке на протяжении 310 недель, столько же лидировал и Федерер, ныне восстанавливающийся после травмы. Уже через неделю Джокович обновит это достижение.

В первой десятке рейтинга за минувшую неделю изменений не произошло. На второй позиции остался испанец Рафаэль Надаль, который совсем скоро может пропустить вперед россиянина Даниила Медведева. Отставание финалиста недавнего Открытого чемпионата Австралии от конкурента составляет всего 115 очков.

Сохранил восьмую строчку и Андрей Рублев. А вот Карен Хачанов выбыл за пределы первой двадцатки. В обновленном рейтинг-листе он опустился на 21-ю позицию.

С 42-й на 44-ую строчку опустился и Аслан Карацев.

Рейтинг АТР на 1 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12030 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9735,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 9125,

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630…

21 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2290...

44 (42). Аслан Карацев - 1382.