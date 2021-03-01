"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах

"Единая Россия" на выборах в Госдуму в сентябре выдвинет кандидатов во всех одномандатных округах. Об этом журналистам рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Голых округов не будет, партия будет выдвигаться по всем округам. Невозможно, что кто-то пойдет самовыдвиженцем, но при поддержке партии, как и невозможно то, что партия не выставит где-то кандидатов", - рассказал он.

Турчак сообщил, что съезд "Единой России" пройдет в середине июня, на нем будут окончательно утверждены кандидаты на выборы в Госдуму. Он пройдет в традиционном формате.

"По закону нельзя проводить съезд онлайн. Я не вижу таких вариантов. Мы в любом случае проведем съезд вживую", - рассказал Турчак.