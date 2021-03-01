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01.03.2021 20:26
Рубрика: Экономика

Бумага еще многое стерпит

Завершение эксперимента с электронными кадровыми документами откладывается
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Эксперимент по электронному кадровому документообороту (ЭКД), заканчивающийся 31 марта, может быть продлен. Об этом "РГ" рассказали в минтруде. По всей видимости, окончание эксперимента будет синхронизировано с принятием поправок в Трудовой кодекс, которые должны "узаконить" перевод кадровых документов в современный формат.

Эксперимент затрагивает трудовые договоры, договоры материальной ответственности, сменные графики, ведомости рабочего времени, отпусков и так далее. Как отмечают в ведомстве, при переходе на ЭКД компании смогут выбирать, какие именно документы они готовы перевести в электронный вид, а какие оставят в прежнем формате.

Остались два блока задач: провести технологические доработки и внести поправки в Трудовой кодекс

Сейчас минтруд сводит отчеты работодателей (почти 200 организаций, в которых работают свыше 2 млн человек). "Сегодня мы видим перед собой два блока задач: провести определенные технологические доработки и внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить переход от экспериментального кадрового документооборота в электронном виде к постоянному", - сообщили в ведомстве.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Эксперимент показал, насколько различаются форматы и формы электронных кадровых документов. Минтруд проанализировал более 160 типов таких документов с учетом специфики предприятий, чтобы начать разработку типовых шаблонов на портале "Работа в России". "По ряду вопросов требуется синхронизация с другими ведомствами, и мы такую работу ведем", - сообщили в минтруде. После обсуждения промежуточных итогов эксперимента Российской трехсторонней комиссией было принято решение о его продлении для "проработки нормативной базы, которая бы обеспечивала "бесшовный" переход", отметили в минтруде.

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