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01.03.2021 16:21
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала о планах по вакцинации детей от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Сегодня готовятся клинические исследования вакцин от коронавируса для их применения у детей и беременных, заявила руководитель отдела профилактики инфекционных болезней научно-исследовательского института детских инфекций Росздрава Сусанна Харит.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Это ближайшая перспектива, которая ждет все вакцины", - сказала она, выступая на круглом столе в АиФ в понедельник, 1 марта. Врач подчеркнула, что коронавирус опасен осложнениями, которые могут проявиться у переболевших детей в будущем, поэтому их тоже нужно защитить от этого заболевания. Однако вакцинация детей начнется только после проведения испытаний препарата, которые сначала должны пройти среди пациентов в возрасте от 12 до 18 лет, затем от 6 до 12 лет и в завершении на самых маленьких.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Точно также, отмечает доктор, изначально считалось, что беременные переносят коронавирус легко без последствий, но сейчас доказано, что он может приводить к тяжелым заболеваниям плода и даже прерыванию беременности.

Помимо этого она подчеркнула, что все отечественные вакцины сегодня не содержат живых вирусов, поэтому их применение уже разрешено для пожилых людей и даже некоторых хронических больных.

"Иммунизации неживыми вакцинами допускается у пациентов с онкологией, эндокринной патологией, диабетом, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями. Единственное условие - перед прививкой человек должен быть в ремиссии не менее месяца. Также он не должен получать терапию, подавляющую иммунитет в течение этого времени. Не потому что это приведет к побочным эффектам, а потому что могут не выработаться антитела и клеточный иммунитет, то есть вакцинация будет неэффективной", - подытожила Харит.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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