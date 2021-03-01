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01.03.2021 20:53
Рубрика: В мире

Facebook договорился с германскими СМИ о выплатах за новости

Текст: Юрий Когалов
Компания Facebook подписала соглашение с крупными германскими СМИ о выплатах за новости. Партнерами соцсети стали Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Rheinische Post и ряд других национальных и региональных изданий. Как отмечается на сайте компании, Facebook News заработает в мае 2021 года.
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

"Мы рады, что на этом раннем этапе с нами работает так много издателей, которые представляют более 100 любимых редакционных брендов. Где бы ни находились люди и какие темы их больше всего интересуют, Facebook News будет стремится удовлетворить их потребности", - говорится в заявлении соцсети.

Фото: Istock
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"Facebook News предлагает сочетание тщательно подобранных и персонализированных новостей. Платформа предоставит людям информативные, надежные и актуальные сообщения. Помимо главных заголовков и новостей дня, читатели получат доступ к журналистским текстам с учетом их личных интересов на основе информации, которую пользователи читают, которой делятся и на которую подписываются", - заявили в компании.

В то же время медиагруппа Axel Springer, выпускающая газеты Bild и Die Welt, отказалась подписывать соглашение, назвав его условия смехотворными. "Попытки некоторых платформ, с одной стороны, позиционировать себя как средство массовой информации, а с другой - отделываться от издателей недостаточным вознаграждением, сомнительны",- заявили в Axel Springer.

Стоит отметить, что подобные соглашения Facebook уже подписала с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ. В Австралии недавно был разработан закон, обязывающий интернет-гигантов платить средствам массовой информации за размещение принадлежащих им статей. Как заявил федеральный казначей страны Джош Фрайденберг, новый закон "обеспечит справедливое вознаграждение медиа-компаний за создаваемый ими контент".

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