Facebook создает свой информсервис в Германии

В руководстве интернет-гиганта Facebook заявили о подписании соглашения с рядом немецких СМИ о предоставлении их контента для новостного сервиса соцсети, который начнет работу в ближайшие месяцы. Суммы, которые получат за это немецкие газеты и журналы, не разглашаются. Facebook выходит на информационный рынок стран Европы с помощью локальных новостных платформ, на которых будут выкладывать свои авторские материалы крупнейшие СМИ. "Часть нашей аудитории хочет читать больше новостей", - пояснил директор отдела информационного партнерства Facebook в Европе Джеспер Дауб, которого цитирует Reuters. По словам Дауба, сервис Facebook News уже работает в США и Британии, а вскоре появится и во Франции.

В конце января ставшее частью такой программы издание Guardian сообщало, что "сделка, которая принесет ведущим издателям миллионы, станет для них финансовым стимулом в тот момент, когда они оказались в тяжелой экономической ситуации, отчасти потому, что большая часть рекламного рынка теперь контролируется соцсетями". Заключая соглашение с Британией, в Facebook объявили о "начале инвестиций в новости по всему миру". Схема, описанная Guardian, предполагает, что редакторы, работающие в агрегаторе новостей Upday под контролем кураторов соцсети, будут выбирать новости дня, а остальные материалы в ленте станут отсеиваться автоматически в соответствии с интересами конкретного пользователя.

Facebook News в Германии включит в ленту публикации крупных новостных еженедельников и газет. "Мы рады опробовать новые способы для привлечения читателей с помощью качественной журналистики в тесном сотрудничестве с такими платформами, как Facebook", - заявил управляющий директор Spiegel Group Стефан Оттлитц.