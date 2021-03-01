Facebook создает свой информсервис в Германии

В конце января ставшее частью такой программы издание Guardian сообщало, что "сделка, которая принесет ведущим издателям миллионы, станет для них финансовым стимулом в тот момент, когда они оказались в тяжелой экономической ситуации, отчасти потому, что большая часть рекламного рынка теперь контролируется соцсетями". Заключая соглашение с Британией, в Facebook объявили о "начале инвестиций в новости по всему миру". Схема, описанная Guardian, предполагает, что редакторы, работающие в агрегаторе новостей Upday под контролем кураторов соцсети, будут выбирать новости дня, а остальные материалы в ленте станут отсеиваться автоматически в соответствии с интересами конкретного пользователя.
Facebook News в Германии включит в ленту публикации крупных новостных еженедельников и газет. "Мы рады опробовать новые способы для привлечения читателей с помощью качественной журналистики в тесном сотрудничестве с такими платформами, как Facebook", - заявил управляющий директор Spiegel Group Стефан Оттлитц.