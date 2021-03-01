ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проходит по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минсельхоз не видит предпосылок для резкого роста цен на куриное мясо и яйца. Фото: Александр Корольков/ РГ

По данным Росстата, с 16 по 24 февраля цены на куриное мясо выросли на 1,9%, на куриные яйца - на 1,1%. При этом в некоторых регионах цены на яйца выросли за неделю более чем на 10%. С начала года куриное мясо подорожало на 6,2%. Из продуктов больший рост зафиксирован лишь на овощи.

Ранее в минсельхозе заявили, что не видят предпосылок для резкого роста цен на куриное мясо и яйца. По данным ведомства, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет. Так, оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

"При этом увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе", - пояснили "Российской газете" в ведомстве.

В минсельхозе отметили, что повышению цен может способствовать в том числе увеличение конкуренции ретейлеров и переработчиков за продукцию: в ряде случаев бизнес готов предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

С начала года куриное мясо подорожало на 6,2% - темпы роста выше только у овощей

В то же время ведомство уже до конца первого квартала ждет стабилизацию баланса спроса и предложения - свою позицию министерство объясняет сравнительно коротким сроком производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, росту производства будут способствовать государственные меры поддержки.