ФХР изучит обстоятельства тяжелой травмы юного хоккеиста в Москве

Федерация хоккея России изучит обстоятельства тяжелой травмы, которую получил юный хоккеист во время матча Кубка Москвы.

Инцидент произошел в ходе встречи между командами "Пингвины" - "Львы ЦХМ" 2010 года рождения. Один из игроков "Пингвинов" после толчка соперника упал и сильно ударился головой о борт. Несмотря на наличие защитной экипировки, он получил травму.

Сообщается, что у игрока диагностирован перелом двух шейных позвонков и около суток он находился в коме.

"Специалистами федерации будет проведен разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев. Травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящий момент у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. ФХР желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.