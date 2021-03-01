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01.03.2021 15:06
Рубрика: В мире

Финляндия вновь вводит чрезвычайное положение

Текст: Юрий Когалов
Власти Финляндии приняли решение снова ввести в стране чрезвычайное положение из-за текущей ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила премьер-министр Санна Марин.
Фото: Jyrki Nikkila / LEHTIKUVA / AFP Фото: Jyrki Nikkila / LEHTIKUVA / AFP
Фото: Jyrki Nikkila / LEHTIKUVA / AFP

По ее словам, "в стране преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о чрезвычайном положении, который вступает в силу немедленно". "Вводится оно на тех же основаниях, что и год назад", - добавила Марин.

Власти Финляндии не планируют особых послаблений после локдауна

По данным телеканала Yle, ограничения вводятся на две недели - с 1 по 14 марта. В этот период будут отменены занятия в школах (дети переводятся на дистанционное обучение), закрыты частные и общественные помещения, запрещено собрание более шести человек. Рассматривается возможность введения комендантского часа.

Сегодня парламент Финляндии также должен рассмотреть законопроект, позволяющий закрыть рестораны на три недели - с 8 по 28 марта, разрешив продажу еды на вынос.

Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.

Согласно последним данным, в Финляндии зарегистрировано свыше 58 тысяч случаев заражения коронавирусом. В настоящее время привито 370 тысяч человек, что составляет около 7 процентов населения.

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