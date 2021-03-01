FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо

Международная федерация лыжного спорта опубликовала видеоролик, на котором видно, как синхронно проходили дистанцию командного спринта россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.

В воскресенье в командном спринте норвежская команда завоевала золото, опередив команды Финляндии и России. В составе российской команды на дистанции стартовали Александр Большунов и Глеб Ретивых.

При этом Большунов и лидер норвежской команды Йоханнес Клебо бежали на разных этапах и не могли встретиться на трассе. Но в Twitter Международная федерация лыжного спорта решила посмотреть, кто же из принципиальных соперников был быстрее на своем последнем этапе. В понедельник у лыжников выходной, а 2 марта они выйдут на старт гонки на 15 км свободным стилем. И тут не стоит исключать, что за победу как раз и поведут борьбу лидеры российской и норвежской команд.