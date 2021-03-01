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Флоренс Пью сыграет главную роль в драме Зака Браффа

Новости
    01.03.2021, 15:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

25-летняя британская актриса Флоренс Пью, номинант премии "Оскар" и звезда фолк-хоррора "Солнцестояние", сыграет главную роль в драме "Хороший человек" (A Good Person).

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, автором сценария и постановщиком ленты станет 45-летний комик и известный голливудский сердцеед Закари "Зак" Израэль Брафф, с которым Пью встречается последние три года.

Плюс в касте значится Морган Фриман, уже работавший с Заком на его криминальной комедии "Уйти красиво".

Пью сыграет девушку по имени Эллисон, чья жизнь идёт под откос после тяжелого ДТП. Но отношения с "потенциальным тестем" (Фримен) внезапно помогают Эллисон выпрямиться и "жить достойно".

Дата премьеры фильма еще не обозначалась.

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