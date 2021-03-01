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01.03.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции из Испании доктора Блюма

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции Испании запрос о выдаче доктора Евгения Блюма в РФ.
Фото: drblumcentre/ instagram.com Фото: drblumcentre/ instagram.com
Фото: drblumcentre/ instagram.com

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства в августе 2020 года по поручению Генеральной прокуратуры обвиняемый в мошенничестве Блюм был объявлен в международный розыск.

СК передал в Генпрокуратуру документы для передачи из Испанию в Россию Блюма

11 февраля 2021 года он был задержан полицией в Испании.

Как отметили в надзорном ведомстве, Блюм обвиняется в мошенничестве. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2015 годах доктор Блюм путем обмана похитил свыше 29 млн рублей "на лечение" у сноубордистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), которая получила на соревнованиях тяжелую травму позвоночника.

Как отметили в Генпрокуратуре, взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура Травма фристайлистки Комиссаровой

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