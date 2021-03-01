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01.03.2021 19:19
Рубрика: Экономика

Недостаточно одной таблетки

Глава НИФИ Владимир Назаров - о всеобщем праве на льготные лекарства
Текст: Владимир Назаров (директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Бесплатные лекарства по назначениям врачей сегодня получают только 20% населения России. Чтобы увеличить продолжительность жизни, охват льготными лекарствами должен быть стопроцентным, лекарства должны быть доступны всем. Расчеты НИФИ показывают, что полная стоимость создания системы всеобщего лекарственного обеспечения (или, что то же самое, возмещения) составляет около 0,5% ВВП в год (в 2021 году это чуть более 0,5 трлн рублей), однако переход на эту модель должен быть постепенным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Именно всеобщее лекарственное возмещение защищает больных людей в ряде европейских стран. Вот неполный список трудностей, которые были бы решены с его введением в России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Минздрав выделил деньги на бесплатные лекарства для россиян

Во-первых, распространены случаи, когда один пациент получает лекарства, а другой с таким же серьезным заболеванием - нет, и только потому, что у него нет инвалидности. Но помощь человеку надо оказывать на самых ранних стадиях заболевания, пока он еще работоспособен, и надо сделать все возможное, чтобы его трудоспособность и здоровье не были утеряны.

Во-вторых, в небогатых регионах - а их большинство - постоянно возникают проблемы с наличием лекарств. Существует дисбаланс между регионами ввиду различий в списках льготников, болезней, лекарств. Один и тот же человек в одном регионе может получить бесплатные лекарства, а в другом - нет.

В-третьих, это еще и траты фонда ОМС, которых могло бы и не быть. Пациенты не спешат выписываться из больниц, потому что в них они могут бесплатно получать лекарства, а если выпишутся - нет. Или используют для получения лекарств дневной стационар, в который должны ходить каждый день как на работу.

В-четвертых, организации часто закупают дешевые лекарства - предыдущие поколения и низкокачественные дженерики, что сказывается и на результативности лечения, и на его длительности и, как следствие, на здоровье человека.

И, наконец, еще одна распространенная ситуация - когда из-за нехватки денег человек либо сам "прописывает" себе лекарства подешевле, либо недолечивается, либо вообще отказывается от лечения. Очевидно, что возможность получения у врача рецепта, дающего скидку на лекарства, выступит профилактикой и самолечения, и подбора препаратов "по карману".

Как это может работать? В любой аптеке человек приобретает лекарство, но оплачивает только часть стоимости или даже не платит совсем. Недоплаченную сумму аптеке возмещает за него государство.

Чтобы увеличить продолжительность жизни, охват льготными лекарствами должен быть стопроцентным

В 2021-2022 годах возможно провести пилотный проект по созданию такой системы. Сначала в определенных регионах страны с выделением отдельных заболеваний, которые лежат наибольшим социальным бременем и не предполагают сейчас льготного лекарственного обеспечения для большинства больных, например, для артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких. Это позволит отладить механизмы возмещения затрат и контроля назначений. Расходы, по нашим расчетам, составят около 35 млрд руб. в год, или 0,03% ВВП в год. При этом для большинства пациентов на данном этапе государство будет покрывать 70% референтной цены, а для лиц с доходом ниже определенного минимума лекарства будут предоставляться бесплатно.

Фото: Алекс МакБрайд/РИА Новости
Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки

После отладки всех механизмов в 2023 году возможно распространить данную систему для указанных заболеваний на всю страну. Расходы составят около 0,17% ВВП в год, а на последующем этапе, начиная с 2024-2025 годов, - распространить на все заболевания и состояния, а также все рецептурные лекарства, показанные для амбулаторного применения и входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В отдельных регионах определенный опыт лекарственного возмещения уже есть.

Предложение по созданию системы всеобщего лекарственного обеспечения, с нашей точки зрения, должно стать одним из центральных инструментов для достижения национальной цели по ожидаемой продолжительности жизни (78 лет к 2030 году). Расчеты НИФИ показывают, что эта система позволит увеличить потребление рецептурных лекарств в 1,5 раза.

Я считаю, что льготное возмещение - это справедливое возмещение нашим гражданам за те налоги и отчисления во внебюджетные фонды, которые они уплачивают, а с точки зрения государства - это хорошие инвестиции в человеческий капитал: в здоровье людей, в их трудоспособность и социальную активность.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минфин Цены на лекарства

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