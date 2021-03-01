Губернаторы и министры могут возглавить группы списка "Единой России" на выборах в Госдуму

Региональные группы избирательного списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму возглавят губернаторы-единороссы, депутаты и другие уважаемые в регионе люди.Об этом сообщил в понедельник журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Вы знаете, что у нас 25 губернаторов являются секретарями региональных отделений партий, как минимум, они могут возглавить группы списка", - пояснил он. При этом он подчеркнул, что нет задачи всех губернаторов загнать во главу списков. Турчак также допустил, что во главе региональных групп избирательного списка партии могут появиться министры, "политические тяжеловесы".

Лидеры региональных групп получат возможность выдвинуть свою кандидатуру от "Единой России" без участия в праймериз.

Секретарь генсовета также рассказал, что количество региональных групп на выборах в Госдуму будет увеличено с 36 (как было в 2016 году - прим. "РГ") до 58-60. "В идеале одна региональная группа должна представлять один регион, но ряд малочисленных территорий придется присоединить к более населенным соседям", - пояснил он. Важно также, что партия выставит своих кандидатов во всех округах. И, как и на выборах в прошлом году, не будет поддерживать самовыдвиженцев.