После двухнедельного перерыва, связанного с выступлениями мужских сборных в квалификации Евробаскета-2022, возобновился регулярный чемпионат Единой лиги.

"Химки" впервые не справилисьс польской командой "Зелена-Гура", проводящей отличный сезон. Фото: bckhimki.com

В прошедшем туре выделим два матча. Краснодарский "Локомотив-Кубань" дома победил "Енисей" (Красноярск) - 100:98, "Химки" на своей площадке не справились с польским клубом "Зелена-Гура" - 94:99. Подмосковная команда находится на восьмом месте и рискует оказаться за бортом плей-офф, так как из сильнейшего октета ее вполне может вытеснить пермская "Парма".

БК "Химки" не спас даже очередной бомбардирский подвиг Алексея Шведа, набравшего 34 очка. Это личный рекорд результативности Алексея в нынешнем сезоне Единой лиги и дележ третьего места во всем турнире (лидерство у Дэррана Хиллиарда из ЦСКА - 38 очков в игре с эстонским "Калевом").

- "Зелена-Гура" провела хороший матч и показала свою игру, на что у нас не нашлось ответа, - сказал и.о. главного тренера "Химок" Андрей Мальцев. - Мы много пропустили в защите, это даже при условии хорошего нападения. Игра решилась под нашим кольцом, где наши ребята уступили в борьбе за подбор мяча.

"Химки" теперь делят с "Пармой" граничное для выхода в плей-офф восьмое место. У клубов по семь побед и восемь поражений. А вот "Зелена-Гура" постепенно закрепляется в числе лидеров - пятая позиция (баланс игр 11-8).

В Краснодаре последняя минута основного времени встречи получилась сверхрезультативной. Соперники совместными усилиями набрали аж 22 очка. В этот короткий отрезок счет подрастал благодаря метким штрафным броскам после тактических фолов и дальним попаданиям. "Локомотив-Кубань" в присутствии 1611 зрителей сумел удержать перевес и по количеству побед сравнялся с действующим чемпионом турнира ЦСКА (оба клуба - по 11). Больше только у санкт-петербургского "Зенита" (15) и УНИКСа (14).

Показательно, что лучшими бомбардирами в составе краснодарцев стали баскетболисты, пришедшие в команду уже по ходу нынешнего сезона. Это означает, что селекционный отдел клуба работает грамотно и все приобретения пришлись ко двору. Защитник Найджел Уильямс-Госс принес хозяевам 27 очков, а перебравшийся из саратовского "Автодора" игрок передней линии Дрю Гордон - на три меньше.

- После длинного перерыва в чемпионате важно было выйти на площадку и победить, - подчеркнул наставник "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - Игра получилась неоднозначная. До последней четверти было много хороших моментов, а потом мы потеряли концентрацию. Дали забить много снайперам "Енисея", сами совершали простые ошибки и не так хорошо атаковали против зонной защиты соперника.

Результаты остальных встреч тура: "Автодор" (Саратов) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 113:66, УНИКС (Казань) - БК "Нижний Новгород" - 87:56. В волжском дерби нельзя не обратить внимание на разгром, который хозяева площадки в столице Татарстана учинили оппоненту - 24:3.

В следующем туре центральной будет игра между нашими командами из Евролиги. "Зенит" 8 марта на берегах Невы принимает химчан.