Новости

Путин поздравил лыжника Большунова с победой на чемпионате мира 21:09
На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского 21:06
Facebook договорился с германскими СМИ о выплатах за новости 20:53
Чернышенко прокомментировал победу Большунова на ЧМ 20:44
Instagram представил важную функцию для блогеров 20:32
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 20:24
Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ 20:03
В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2 19:54
ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась 19:51
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
01.03.2021 20:50
Рубрика: Спорт

"Химки" ушли в край

Подмосковный клуб рискует оказаться вне плей-офф Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
После двухнедельного перерыва, связанного с выступлениями мужских сборных в квалификации Евробаскета-2022, возобновился регулярный чемпионат Единой лиги.
"Химки" впервые не справилисьс польской командой "Зелена-Гура", проводящей отличный сезон. Фото: bckhimki.com

В прошедшем туре выделим два матча. Краснодарский "Локомотив-Кубань" дома победил "Енисей" (Красноярск) - 100:98, "Химки" на своей площадке не справились с польским клубом "Зелена-Гура" - 94:99. Подмосковная команда находится на восьмом месте и рискует оказаться за бортом плей-офф, так как из сильнейшего октета ее вполне может вытеснить пермская "Парма".

БК "Химки" не спас даже очередной бомбардирский подвиг Алексея Шведа, набравшего 34 очка. Это личный рекорд результативности Алексея в нынешнем сезоне Единой лиги и дележ третьего места во всем турнире (лидерство у Дэррана Хиллиарда из ЦСКА - 38 очков в игре с эстонским "Калевом").

- "Зелена-Гура" провела хороший матч и показала свою игру, на что у нас не нашлось ответа, - сказал и.о. главного тренера "Химок" Андрей Мальцев. - Мы много пропустили в защите, это даже при условии хорошего нападения. Игра решилась под нашим кольцом, где наши ребята уступили в борьбе за подбор мяча.

"Химки" теперь делят с "Пармой" граничное для выхода в плей-офф восьмое место. У клубов по семь побед и восемь поражений. А вот "Зелена-Гура" постепенно закрепляется в числе лидеров - пятая позиция (баланс игр 11-8).

В Краснодаре последняя минута основного времени встречи получилась сверхрезультативной. Соперники совместными усилиями набрали аж 22 очка. В этот короткий отрезок счет подрастал благодаря метким штрафным броскам после тактических фолов и дальним попаданиям. "Локомотив-Кубань" в присутствии 1611 зрителей сумел удержать перевес и по количеству побед сравнялся с действующим чемпионом турнира ЦСКА (оба клуба - по 11). Больше только у санкт-петербургского "Зенита" (15) и УНИКСа (14).

Показательно, что лучшими бомбардирами в составе краснодарцев стали баскетболисты, пришедшие в команду уже по ходу нынешнего сезона. Это означает, что селекционный отдел клуба работает грамотно и все приобретения пришлись ко двору. Защитник Найджел Уильямс-Госс принес хозяевам 27 очков, а перебравшийся из саратовского "Автодора" игрок передней линии Дрю Гордон - на три меньше.

Фото: Пресс-служба FIBA
Российские баскетболисты победили Эстонию в Перми

- После длинного перерыва в чемпионате важно было выйти на площадку и победить, - подчеркнул наставник "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - Игра получилась неоднозначная. До последней четверти было много хороших моментов, а потом мы потеряли концентрацию. Дали забить много снайперам "Енисея", сами совершали простые ошибки и не так хорошо атаковали против зонной защиты соперника.

Результаты остальных встреч тура: "Автодор" (Саратов) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 113:66, УНИКС (Казань) - БК "Нижний Новгород" - 87:56. В волжском дерби нельзя не обратить внимание на разгром, который хозяева площадки в столице Татарстана учинили оппоненту - 24:3.

В следующем туре центральной будет игра между нашими командами из Евролиги. "Зенит" 8 марта на берегах Невы принимает химчан.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП