Японские дизайнеры изобрели гибрид пижамы и офисной рубашки

Пандемия "короны", которая вот уже почти год держит человечество в тисках карантинных ограничений, начала диктовать новые законы моды. Как пишет The Guardian, сразу два японских производителя одежды выпустили необычные пижамы с "офисным" верхом. Они позволяют с деловым видом из кровати участвовать в видеоконференциях, так что по ту сторону экрана никто даже не заподозрит подвоха.

Пандемийное ноу-хау от японских модельеров: попадающий в камеру верх не отличить от деловой рубашки, а внизу - комфортная домашняя пижама. Фото: instagram.com/ whtevr_co

"Пижамные костюмы" сделаны из самой простой ткани, но их верхняя часть - от нагрудного кармана до воротничка - выглядит как настоящая рубашка, имитируя офисный дресс-код. Все, что находится ниже, скрыто от глаз босса или партнера по переговорам. Модели выпущены как для мужчин, так и для дам. По словам дизайнера Тайчи Ито, идея такой пижамы пришла ему в голову во время наблюдений за супругой. Ей всякий раз приходилось переодеваться в костюм, чтобы выйти на виртуальную встречу в приложении Zoom. "Это ведь очень неудобно. Тогда я подумал, что для работы из дома неплохо бы иметь одежду, которая будет выглядеть официально только для той части тела, которая видна на экране", - рассказал господин Ито. При этом он признает, что воплотил задумку не без доли юмора. Темный и слегка "балахонистый" низ нарочито контрастирует со светлым классическим верхом, так что ее обладатель превращается в эдакого "кентавра", который показывается коллегам и начальству одной стороной.

"Белые воротнички" на удаленке начали прибегать и к другим уловкам. Так, в "Урбанистическом словаре" англоязычного сленга недавно появился термин "Рубашка Zoom". Это "рубашка или блузка, которая висит у вас дома на спинке стула перед рабочим столом, ее можно быстро надеть, чтобы в любой момент предстать на видеоконференции в презентабельном виде". При этом работник может сидеть за компьютером чуть ли не в шлепках, шортах или тренировочных штанах. Кстати, спрос на них в онлайн-поисковиках вырос на 108 процентов, в то время как продажи деловых костюмов упали на 34 процента.

Разумеется, с начала пандемии в повседневную моду повсеместно вошли маски - от одноразовых аптечных до дизайнерских. Даже протокол политических встреч стал намного гибче. Теперь среди дипломатов и глав государств не считается зазорным беседовать с защитой рта и носа, а заодно и приветствовать друг друга касанием локтей вместо рукопожатия. Наконец, писком моды стали ухищрения для социального дистанцирования. Их взяли на вооружение дизайнеры, чьи коллекции за последний год пополнились экстравагантными образами - от футуристических "антиковидных" шлемов до гипертрофированных кринолинов и широкополых шляп. Впрочем, некоторые ноу-хау уходят в народ. Так, румынский сапожник из Трансильвании прославился тем, что придумал шить обувь 70-го размера с гигантскими носами. А на инстаграм-страничке WhatIsNewYork все время пополняется подборка странных приспособлений, замеченных на улицах "Большого яблока". Среди них - проволочные конструкции, пластиковые пузыри и даже шапочки из шлангов, с помощью которых американцы надеются защититься от "короны".