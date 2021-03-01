Юханссон, Бэйлен и Яшкин признаны лучшими игроками КХЛ в феврале

Голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон, защитник челябинского "Трактора" Ник Бэйлен и нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признаны лучшими игроками в КХЛ по итогам февраля, сообщается на официальном сайте турнира.

На счету Юханссона шесть победных матчей, в трех из которых он сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Он показал процент надежности 96,13, отразив 155 бросков.

Бэйлен набрал 11 очков, забросив 4 шайбы. Причем два его гола оказались победными.

Яшкин забросил семь шайб и отдал шесть передач, а его клуб одержал восемь побед в девяти встречах. Форвард показал коэффициент полезности "+6".

Звание новичка месяца досталось 21-летнему нападающему омского "Авангарда" Климу Костину. На его счету 4 заброшенных шайбы и 5 голевых передач.