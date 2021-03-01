Из небольших застройщиков кредиты в банках получает лишь каждый десятый

Только каждый десятый из малых российских застройщиков сумел получить проектное финансирование на заявленную сумму. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей 104 небольших строительных компаний из 57 регионов, который был проведен аппаратом омбудсмена по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елены Киселевой.

43% компаний обращались за проектным финансированием в банки, устно проконсультировались 28%. Из числа тех, кто подавал заявку на проектное финансирование, одобрение банка на указанную в заявке сумму кредита получили 25%. Одобрение на меньшую сумму - 34%, еще 41% компаний получили отказ в проектном финансировании. Самые частые причины отказа - недостаток опыта застройщика, недостаток собственных средств, низкая маржинальность проекта, отсутствие необходимого обеспечения исполнения обязательств по кредиту.

Средний срок от подачи заявки на выдачу кредита до его фактического получения, по данным опроса, чаще всего составлял от трех до шести месяцев. У пятой части респондентов это длилось 45 до 90 дней, еще столько же указали срок от 30 до 45 дней. Только 8% опрошенных уложились в срок от 5 до 10 дней.

Сейчас у 39% компаний нет проектов, готовых к выводу на рынок, но они находятся в процессе подготовки. 35% готовы выводить новые проекты, у 16% таких проектов "нет и не будет", еще 10% только думают над новыми проектами.

Среди причин, по которым застройщики не выставляют новые проекты на продажу - неприемлемые расходы на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании (33%), неприемлемые условия по обеспечению кредита (29%), неприемлемые риски снижения спроса (19%), отсутствуют земельные участки (18%), требуется время для изменения сложившейся схемы работы компании (1%).

Данные исследования говорят о том, что проектное финансирование доступно в основном крупным застройщикам, отмечает Киселева. "Уже сейчас надо вносить изменения в критерии допуска застройщиков к проектному финансированию, - считает она. - Необходимо упростить требования кредитных организаций к подаче документов и сократить сроки рассмотрения заявок на проектное финансирование", - отметила она.

В начале февраля уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назначил Елену Киселеву общественным представителем по национальным проектам в сфере градостроительной политики.