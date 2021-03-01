На фреске этрусков нашли скрытое изображение подземного мира

Итальянские ученые применили передовой метод гиперспектральной экстракции с множественным освещением для повторного изучения фресок, созданных этрусками. В результате на древних картинах были выявлены изображения, которые не видны невооруженным глазом.

Как сообщает Live Science, метод гиперспектральной экстракции с множественным освещением (MHX) заключается в получении десятков изображений в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Затем эти снимки были обработаны с использованием статистических алгоритмов, разработанных Национальным исследовательским советом Италии.

"Этот метод позволяет обнаруживать египетский синий цвет, разработанный в Древнем Египте, который имеет очень специфический отпечаток только в одном спектральном диапазоне, - говорит соавтор исследования Винченцо Паллески. - Команда также проанализировала остаточные следы других цветов, чтобы определить, какие из них присутствовали на картинах".

В результате анализа исследователи обнаружили фактически исчезнувшие с древних этрусских картин сцены. Например, на некоторых фресках были найдены ранее неизвестные детали. Так, на одной из них было выявлено ставшее невидимым изображение подземного мира с камнями, деревьями и водоемами.

Но особый интерес вызвал повторный анализ фресок из так называемой "Гробницы обезьяны". Так она была названа потому, что картина в гробнице изображает обезьяну, сидящую на дереве. Новое исследование показало, что на фреске была изображена не только обезьяна. Более того, не она была главным персонажем, как считалось до сих пор.

При помощи метода МНХ ученые исследовали то, что невооруженным глазом воспринимается как обычное красное пятно. Но оказалось, что в глубокой древности это "пятно" изображало человека, несущего какой-то предмет. Причем его лицо и волосы были прорисованы очень детально. Добавим, что данная гробница была обнаружена в XIX веке.

По словам соавтора исследования Глории Адинольфи, основной проблемой при изучении древних фресок является значительная потеря информации о полихромии - конкретных видах цвета, которые плохо сохраняются из-за их физико-химического состава.

Проще говоря, одни цвета лучше переносят течение времени, чем другие. А в наши дни эта особенность может дать искаженное представление о том, как выглядели древние картины в то время, когда они были написаны. Например, некоторые оттенки зеленого, как правило, плохо сохраняются, в то время как красный цвет является очень стойким.

Именно поэтому, по словам Адинольфи, иногда кажется, что дошедшие до нашего времени фрески этрусков были написаны чуть ли не исключительно с применением красного цвета. Но появление новых технологий позволило установить, что художники создавали свои творения с использованием красок различного цвета.

Добавим, что этруски - это древняя развитая цивилизация, населявшая северо-запад Апеннинского полуострова в I тысячелетии до нашей эры. Там располагалась древняя Этрурия, современная Тоскана. Древний загадочный народ владел обширными территориями между реками Арно и Тибром.

О причинах краха этой цивилизации известно мало. Одна из популярных теорий гласит, что этот народ постепенно ассимилировался среди римлян, которые набирали могущество и позаимствовали очень многое у этрусков, особенно в сфере культуры. Считается, что именно у этрусков римляне научились возводить арочные и сводчатые конструкции. Есть мнение, что и гладиаторские бои имеют этрусское происхождение.