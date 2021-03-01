Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

Онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание официально запустила Федеральная кадастровая палата Росреестра.

Заказать документы о недвижимости с доставкой на дом теперь могут и граждане, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе. Человек выбирает удобные для него дату и время получения услуги и оплачивает ее с помощью банковской карты на сайте Кадастровой палаты. Но в то же время подать заявку на выездное обслуживание можно и традиционными способами: например, позвонив по телефону: 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты.

Владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг.

Сотрудники Кадастровой палаты могут приехать к заявителям для того, чтобы принять заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к ним документы, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости. Заявителям могут доставить сведения из Единого госреестра недвижимости.

Стоимость услуги выездного обслуживания зависит от региона. Начинается она от 500 рублей. При этом, по словам начальника Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена Шмелевой, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно.