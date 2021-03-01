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01.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Вводятся единые правила охраны труда

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
С 1 марта вводятся единые правила по охране труда в замкнутых пространствах - коллекторах, колодцах, туннелях, вентиляционных шахтах и т.д. Находиться в них постоянно весь рабочий день люди не должны.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Так, работник может находиться в канализационном колодце не более 15 минут, вторичный спуск в него разрешается только после 15-минутного перерыва. Как пояснили "РГ" в Минтруде, ранее такие правила были разбросаны по видам работ. "Например, были отдельные разделы в правилах в ЖКХ, при реализации нефтепродуктов, в сельском хозяйстве и многих других. И казалось бы, все было так подробно расписано. А люди продолжали получать травмы, гибнуть при этих работах", - рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Унифицированные правила нужны для комплексной защиты работников.

Фото: Пресс-служба Минтруда
Сотрудникам разрешат отказываться от опасной работы

По ним работодатель должен максимально исключить или снизить профессиональные риски. Это могут быть отравляющие газы и опасные примеси, недостаточная или избыточная освещенность, чрезмерный шум и вибрация, слишком высокие или низкие температуры. "Мы давно говорили, что для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями", - говорит Вовченко.

Работодатель должен сам определить перечень объектов с ограниченным и замкнутым пространством, а также те работы, которые возможны в них только по наряду-допуску.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Трудовое законодательство Вступают в силу в марте 2021 года

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