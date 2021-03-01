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01.03.2021 18:42
Рубрика: Власть

Ответчик с того света

Кассационный суд запретил подавать иски к умершим
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции строго-настрого запретил нижестоящим инстанциям принимать иски к ушедшим в мир иной. Решение выглядит на непросвещенный взгляд абсурдно. Однако юристы считают его своевременным и важным для многих граждан.
Судам запрещено принимать иски к умершим. Все претензии могут предъявляться только наследникам. Фото: photoxpress Судам запрещено принимать иски к умершим. Все претензии могут предъявляться только наследникам. Фото: photoxpress
Судам запрещено принимать иски к умершим. Все претензии могут предъявляться только наследникам. Фото: photoxpress

Поводом стал конкретный процесс в Красноярске, где давно умершей женщине пришлось отстаивать в суде свою квартиру. Естественно, сама покойница на судебное заседание не явилась, спиритического сеанса не устраивали. Дело было рассмотрено без нее. Правда, это не помешало покойной одержать победу в суде.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Живая истица утверждала, что когда-то давно с ней якобы обошлись нехорошо. В 2002 году она купила у ответчицы квартиру. Потом ответчица, то есть нынешняя покойница, попросила все отменить, мол, она возвращает деньги, а ей возвращают квартиру. Истица согласилась и съехала. Но, по ее словам, своих денег так и не увидела. Почему женщина ждала так долго, чтобы подать иск, - вопрос открытый. Но все эти годы она, как говорит, считала квартиру своей, а теперь настойчиво попросила покойницу съехать.

Нижестоящие суды не оставили ответчицу с того света бездомной: иск был отклонен, так как истица не смогла предъявить какие-то важные доказательства. По документам выходило, что деньги она все-таки получила. А право собственности официально перешло к ответчице. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но Восьмой кассационный суд счел вопиющим нарушением, что дело вообще было рассмотрено по существу. Умершие не должны отвечать по гражданским искам ни при каких обстоятельствах. А согласно справке из ЗАГСА ответчица умерла еще в 2005 году, за 14 лет до подачи иска.

"Исковые требования к ответчику в случае его смерти до подачи иска не могут быть рассмотрены судом по существу", - указал кассационный суд.

Специальные разъяснения были даны в свежей справке, где анализируются причины, почему отменялись судебные акты по гражданским делам. Адвокат Вячеслав Голенев назвал данные третьей инстанцией указания принципиально важными. Они прежде всего защищают живых.

"По смыслу положений ГПК РФ, сторонами по делу могут выступать граждане и организации, обладающие гражданской процессуальной правоспособностью, - говорит адвокат. - Согласно Гражданскому кодексу, правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. На эти базовые принципы справедливо обратил внимание Восьмой кассационный суд".

В свое время настоящим бедствием были посмертные психиатрические экспертизы, когда недовольные наследники отменяли через суд завещания

Если есть какие-то претензии к покинувшему бренный мир человеку, иск надо подавать к его наследникам. Они отвечают по долгам того, кто ушел. Но только в рамках наследства, то есть не могут отдать больше, чем получили.

"Боюсь, что если бы суд допустил саму возможность рассмотрения иска к умершему человеку, мог открыться ящик Пандоры, - говорит Вячеслав Голенев. - В свое время настоящим стихийным бедствием были посмертные психиатрические экспертизы, когда недовольные наследники отменяли через суд завещания, мол, покойник был не в себе. Но это могло показаться цветочками по сравнению с посмертными исками. Представьте, вы - законный наследник, имеющий право на некую обязательную долю. Но появляются какие-то люди, доказывающие, что покойный еще при жизни все отдал им. А вы в суде - не ответчик, и вас за вашей спиной фактически лишают наследства".

Фото: Photoxpress
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Даже если у истцов есть какие-то основания что-то требовать, для наследников лучше, когда иск предъявляется непосредственно к ним. Говоря упрощенно: если по иску отвечает покойный, то могут забрать все деньги. Если по тому же иску отвечает наследник, ему оставят какую-то обязательную долю.

"На практике нередки случаи, когда на этапе рассмотрения гражданского дела в суде выясняется информация о смерти ответчика, при этом сам истец об этом мог и не догадываться, - рассказывает член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. - Для определения дальнейшей юридической судьбы гражданского спора юридически значимым является обстоятельство - когда наступила смерть ответчика: до обращения с иском в суд либо после принятия иска к производству суда. В первом случае суд обязан оставить принятое к производству исковое заявление без рассмотрения, как поданное к лицу, умершему до подачи иска".

Если ответчик умер в ходе процесса, то в дело должны вступить наследники. Как пояснила Ольга Турунина, в случае с квартирой, если наследников не окажется, она перейдет в собственность государства. Тогда иск надо предъявлять к муниципалитету.

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