Специалисты из Университета Ланьчжоу на северо-западе Китая повысили точность прогнозов первой в мире глобальной системы прогнозирования пандемии COVID-19. Как сообщает South China Morning Post, новая версия системы учитывает данные об изменении уровня диоксида азота в атмосфере, что позволяет определить степень соблюдения правил социального дистанцирования в обществе.

Напомним, что глобальная система прогнозирования пандемии COVID-19, которая ранее использовалась в Китае как модель прогнозирования эпидемии на локальном уровне, была введена в действие в мае 2020 года. Она составляет прогнозы развития пандемии более чем для 190 стран мира. До недавних пор программа использовала исключительно данные в области здравоохранения (в том числе подтвержденные случаи заражения и смерти), а также метеорологические данные, такие как температура и влажность воздуха. Считается, что оптимальная температура для распространения коронавируса колеблется в пределах 5-15 градусов Цельсия, однако температура - это далеко не единственный фактор, способствующий развитию заболеваемости. Китайские ученые внедрили в систему нового поколения новый индикатор риска распространения заболевания - уровень выбросов диоксида азота, который является основным веществом, загрязняющим атмосферу. По данным команды Global Prediction System, аномально низкий уровень содержания диоксида азота в атмосфере означает высокий уровень соблюдения правил социального дистанцирования. Согласно последнему прогнозу системы, число новых случаев заражения COVID-19 достигнет сезонного минимума в апреле и составит около 9,2 миллиона в мировом масштабе.