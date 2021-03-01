Косачев допустил заморозку отношений РФ с ПАСЕ в качестве крайней меры

Надо фиксировать все процедурные нарушения, которые допускает Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), и внести предложения по ее реформированию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он допустил заморозку отношений к ПАСЕ как крайнюю меру и предложил "держать за скобками" вопрос о членстве в СЕ в целом.

"Нам обязательно надо начать вести некий черный лист, некий перечень претензий к ПАСЕ по конкретным сюжетам, с которыми мы не согласны. Не политическим, а если идет нарушение процедур", - сказал Косачев в понедельник на "круглом столе", посвященном 25-летию вступления РФ в Совет Европы.

Например, если в проекте резолюции уже в заголовке содержится вывод, что "Навальный был отравлен или что в России есть политзаключенные". Или когда предложения российский делегации блокируются, а откровенно антироссийские инициативы принимаются в работу "без звука".

"У нас впереди год до того, когда будут обсуждаться наши полномочия (в ПАСЕ). Я считаю, что эту работу обязательно надо организовать и сделать ее максимально публичной, конкретной, содержательной", - заявил Косачев.

Также сенатор предложил начать формирование предложений по реформированию работы ПАСЕ.

Сам он считает, что уже есть три пункта этого списка:

- устранение возможности каких бы то ни было санкций в ПАСЕ до тех пор, пока не ограничены права государства в Совете Европы в целом;

- переход от странового к тематическому мониторингу, пример: если обсуждается тема политзаключенных, то во всех странах СЕ, а не только в России или любом другом государстве;

- рассмотрение 25 обязательств, взятых на себя Россией при вступлении а Совет Европы, по которым может вестись мониторинг, все требования более позднего времени обнуляются.

"Это максималистские требования, но мы обязательно должны их сформулировать, чтобы была тема для разговора", - считает Косачев. "Если мы четко сформулируем набор наших претензий к ПАСЕ, а с другой стороны - набор ожиданий и предложений, это всегда будет предмет для разговора", - полагает он.

Сенатор также уверен, что "если и когда дело дойдет до конфликта" между Россией и ПАСЕ, не надо действовать по максимуму и ставить под вопрос членство в Совете Европы в целом. По мнению Косачева, крайней мерой может стать заморозка отношений с ассамблеей, а присутствие России в Совете Европы, участие в конвенции по правам человека, ЕСПЧ следует держать за скобками в этой дискуссии.

"Во-первых, это не прерогатива нашей парламентской дискуссии, во-вторых, это слишком сильные решения, чтобы их обсуждать только потому, что нам что-то не нравится в ПАСЕ", - заключил глава международного комитета СФ.