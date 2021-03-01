Косачев: Совет Европы не защищает права русскоязычных жителей Украины

Совет Европы не выполняет своих обязанностей по защите прав русскоязычных жителей Украины и стран Балтии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на "круглом столе", посвященном 25-ления вступления России в эту организацию.

Сенатор отметил, что Совет Европы декларирует защиту прав меньшинств, например цыган, которых в Брюсселе называют самым крупным меньшинством в Европе. "Я признаюсь, что абсолютно согласен с тем, что права цыган, ромов, нужно обязательно защищать. Но только русских на Украине больше, чем всех цыган в Европе вместе взятых", - указал Косачев.

"Либо Совет Европы считает русских на Украине не меньшинством, а коренным населением (и это отлично), либо он просто кривит душой, считая русских меньшинством на Украине, в Эстонии, Латвии, где угодно еще, но не собираясь ими заниматься, потому что есть для Совета Европы проблемы поважнее", - сказал глава международного комитета СФ.

"И это очень плохо, это очередной брак в работе Совета Европы", - добавить он.