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01.03.2021 02:07
Рубрика: В мире

Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилоты суданской авиакомпании Tarco Air, выполнявшие пассажирский рейс по маршруту Хартум - Доха, вынуждены были через полчаса после взлета вернуться в аэропорт столицы Судана из-за нападения кота, неизвестно как оказавшегося в пилотской кабине. Об этом сообщает суданское издание Al-Sudani.

Фото: iStock
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По сведениям газеты, примерно через тридцать минут после вылета Boeing 737-400 в Доху в кабине пилотов появился кот, который попытался напасть на командира корабля. Учитывая агрессивное поведение животного и его загадочное появление на борту, было принято решение вернуться в Хартум.

Предполагается, что кот проник в самолет, когда тот стоял в ангаре аэропорта Хартума перед вылетом, проходя очистку и дезинфекцию.

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