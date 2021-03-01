Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха

Пилоты суданской авиакомпании Tarco Air, выполнявшие пассажирский рейс по маршруту Хартум - Доха, вынуждены были через полчаса после взлета вернуться в аэропорт столицы Судана из-за нападения кота, неизвестно как оказавшегося в пилотской кабине. Об этом сообщает суданское издание Al-Sudani.

По сведениям газеты, примерно через тридцать минут после вылета Boeing 737-400 в Доху в кабине пилотов появился кот, который попытался напасть на командира корабля. Учитывая агрессивное поведение животного и его загадочное появление на борту, было принято решение вернуться в Хартум.

Предполагается, что кот проник в самолет, когда тот стоял в ангаре аэропорта Хартума перед вылетом, проходя очистку и дезинфекцию.