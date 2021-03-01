Лавров: Нельзя делать из темы вакцинации предмет геополитических игр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с попытками превратить тему вакцинации от коронавируса в предмет геополитических измышлений. Об этом он заявил на встрече с иностранными журналистами, работающими в России.

"Времена, как показала пандемия коронавируса, требуют перестать делать проблему противостояния и враждебности по любому поводу. Даже в том, что касается истории с вакцинами, мы видим, как порой преобладает стремление и эту тему, которая важна для всего человечества, прежде всего с точки зрения обеспечения права каждого человека на жизнь... тоже пытаются превратить в предмет геополитических измышлений. Это печально", - цитирует главу МИД ТАСС.

Лавров отметил, что подавляющее большинство зарубежных журналистов дорожит своим авторитетом, пытаются провести глубокий анализ ситуации. "В этом вы всегда можете в нас находить самых искренних и активных помощников", - добавил министр.

По его словам, Москва рассчитывает на объективное и всестороннее освещение зарубежными журналистами связанных с Россией событий. При этом Лавров назвал недопустимой "волну того, что называют фейками, волну навешивания ярлыков из старых идеологических клише времен холодной войны".

Что касается российской стороны, то она не навязывает свою точку зрения кому-либо, добавил глава МИД РФ.