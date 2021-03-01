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01.03.2021 21:01
Рубрика: Спорт

Фаворитов бьют

Лидеры Премьер-лиги синхронно потеряли очки в первом туре после паузы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
На выходных состоялись первые матчи российской Премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы. Случайно так вышло или нет, но три главных конкурента на чемпионство - "Зенит", ЦСКА и "Спартак" - синхронно потеряли очки.

Спартаковцы принимали "Рубин", который в нынешнем сезоне стал настоящей грозой авторитетов. Команда Леонида Слуцкого в первом круге обыграла на выезде зенитовцев и армейцев. И вот теперь очередь дошла до "красно-белых".

Проиграв (0:2) "Рубину", спартаковцы упустили возможность подняться на вторую строчку в таблице. Более того: по итогам 20-го тура "красно-белые" опустились на четвертую строчку, а опередил их "Сочи", разгромивший на своем поле тульский "Арсенал" (4:0). Что касается "Зенита" и ЦСКА, то питерский клуб потерял очки в домашней встрече с "Ростовом" (2:2), а армейцы уступили в дерби "Локомотиву" (0:2).

Своим мнением о возобновлении сезона в РПЛ с "РГ" поделился бывший защитник "Локомотива", двукратный чемпион России Дмитрий Сенников.

Фавориты дружно потеряли очки. В этом есть какая-то закономерность или просто так получилось?

Дмитрий Сенников: Вряд ли тут есть закономерность. Соперники были сильные. "Ростов", "Рубин" - амбициозные команды, не аутсайдеры. Про "Локомотив" и так понятно.

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Но "Зенит" со "Спартаком" еще и из Кубка вылетели.

Дмитрий Сенников: Спартаковцы очень неудачно начали год. Все же два поражения подряд со счетом 0:2 - явно не те результаты, на которые рассчитывали болельщики. Все ждали какого-то перестроения игры, но его не произошло. Наоборот, по ходу матчей мы видим провальные отрезки, влияющие на итог. Что касается "Зенита", то второй тайм с "Ростовом" получился неплохим, но ошибки в обороне повлияли на исход. Тем и интереснее, что фавориты теряют очки. Есть интрига, борьба.

В последнее время много говорится про кризис идей в игре "Зенита". Согласны?

Дмитрий Сенников: Может, просто соперники подстроились под их игру, уже знают кого нейтрализовать, как защищаться. Но все равно, когда "Зенит" начинает действовать быстро, с ним тяжело справиться. Думаю, на дистанции они еще прибавят. Все же подбор исполнителей у них лучший в Премьер-лиге.

"Зенит", ЦСКА и "Спартак" на троих набрали в 20-м туре лишь одно очко

"Локомотив" не удивил в дерби? Казалось, команда лучше подготовилась к возобновлению сезона, чем ЦСКА.

Дмитрий Сенников: Очень удивил, не ожидал от "Локомотива" такой игры. Перед дерби все считали фаворитом ЦСКА. Все же у армейцев сильный состав, плюс у "красно-зеленых" были потери из-за травм. Но "Локомотив" полностью переиграл соперника тактически. Видна была грамотная тренерская установка, команда выжала максимум своих возможностей. Единственный минус - у хозяев не было позиционной атаки. Посмотрим, как будет в следующих матчах.

Промес: С такой игрой "Спартак" не сможет бороться за чемпионство

На что "Локомотив" может претендовать в оставшейся части сезона? От зоны Лиги чемпионов команду отделяют лишь шесть очков.

Дмитрий Сенников: Чисто в теории можно зацепиться за вторую строчку. Но надо к каждому матчу настраиваться, как против ЦСКА. Сейчас много команд, от которых в начале сезона мало кто ожидал, что они будут бороться за еврокубки, находятся наверху. Я имею в виду "Сочи", "Ростов", да то же "Динамо". Как знать, может кто-то из них закончит чемпионат в зоне Лиги чемпионов. Это вполне возможно.

А как у "Спартака" все будет?

Дмитрий Сенников: Сложно сказать. С "Рубином" команда почти весь второй тайм провела в меньшинстве. Ну, может, Тедеско вернется на скамейку и будет интереснее.

Как думаете: если "Спартак" проиграет в следующем туре "Краснодару", может ли руководство уже сейчас уволить Доменико Тедеско?

Дмитрий Сенников: Вполне возможно. Может, он этого и сам хочет. "Спартак" ищет нового тренера, какие-то варианты есть. Ничего нельзя исключать. Вообще в начале сезона "Спартак" казался слаженной командой, одним из претендентов на чемпионство. Но затем начались перестановки внутри клуба, и все как-то разрушилось. Не знаю, напрямую ли эти изменения связаны с последними результатами или нет, но "красно-белые" сбавили.

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