Лукашенко потребовал исключить ненужное посредничество в торговле

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ликвидировать посредников в торговле. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственного контроля Василией Герасимовым.

"Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение", - отметил Лукашенко.

По его словам, многие пользуются их услугами, поскольку они могут дать отсрочку по платежу. "Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить", - заявил президент, добавив, что необходимо обеспечить контроль над реальным сектором экономики.

Глава государства предложил также рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. "Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла", - отметил Лукашенко.

Среди других направлений деятельности Комитета государственного контроля президент видит борьбу с неуплатой налогов. "Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтоб это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность", - заявил белорусский лидер.

Речь на встрече с главой Комитета государственного контроля также речь шла необоснованном повышении цен на лекарства. "Мы не должны позволить разного рода очумелым наживаться на бедах людей", - отметил президент. По его словам, государственных и частных аптек в Беларуси примерно равное количество. "Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль", - отметил Лукашенко. Впрочем, на контроль будут поставлены и другие товары.