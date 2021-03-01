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На Земле началась магнитная буря второго уровня G2

Астрофизики зафиксировали на Земле начало магнитной бури среднего уровня G2. Причиной события стала произошедшая 28 февраля на Солнце вспышка класса С.

Фото: flickr.com/NASA HQ PHOTO
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Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РАН, наибольшая активность возмущения геомагнитного поля планеты зафиксирована с 06:00 до 12:00 по московскому времени. По прогнозам ученых, следующая магнитная буря уровня G1 произойдет 18 -19 марта.

В классификации магнитных бурь существует пять уровней: от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). В зависимости от мощности возмущение геомагнитного поля Земли может отразиться на работе энергетических и навигационных систем, а также радиосвязи.

Самой известной и сильной считается геомагнитная буря Каррингтона, которая произошла 1-2 сентября 1859 года. Она нарушила работу телеграфа в Европе и Северной Америке. Северные сияния наблюдались в разных частях света, а над Скалистыми горами они были настолько яркими, что небесное свечение разбудило золотоискателей и они подумали, что наступило утро.

Сильные геомагнитные бури также зафиксированы в 1989 и в 2012 годах, когда отмечались сбои в работе радиосвязи.

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