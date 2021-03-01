На Земле началась магнитная буря второго уровня G2

Астрофизики зафиксировали на Земле начало магнитной бури среднего уровня G2. Причиной события стала произошедшая 28 февраля на Солнце вспышка класса С.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РАН, наибольшая активность возмущения геомагнитного поля планеты зафиксирована с 06:00 до 12:00 по московскому времени. По прогнозам ученых, следующая магнитная буря уровня G1 произойдет 18 -19 марта.

В классификации магнитных бурь существует пять уровней: от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). В зависимости от мощности возмущение геомагнитного поля Земли может отразиться на работе энергетических и навигационных систем, а также радиосвязи.

Самой известной и сильной считается геомагнитная буря Каррингтона, которая произошла 1-2 сентября 1859 года. Она нарушила работу телеграфа в Европе и Северной Америке. Северные сияния наблюдались в разных частях света, а над Скалистыми горами они были настолько яркими, что небесное свечение разбудило золотоискателей и они подумали, что наступило утро.

Сильные геомагнитные бури также зафиксированы в 1989 и в 2012 годах, когда отмечались сбои в работе радиосвязи.