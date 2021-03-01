Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и серебряный призер ЧМ 2019 года Михаил Акименко стали победителями Кубка Москвы по прыжкам в высоту под музыку.

Ласицкене выиграла турнир с результатом 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева (1,91), третье - Мария Кочанова (1,88). Оставшись в секторе одна, Мария попыталась улучшить свой личный рекорд нынешнего сезона - 2,00 м, с которым она победила на "Битве полов". Ласицкене установила планку на высоте 2,01 м. Две попытки не удались, а от третьей спортсменка отказалась, так как, еще штурмуя высоту 1,94 м, почувствовала неприятные ощущения в толчковой ноге.

Акименко также не смог повторить или превзойти свой лучший прыжок в сезоне на 2,31 м, который он показал и на смешанном турнире "Битва полов" в конкуренции с Ласицкене, и на февральском чемпионате России в помещении. Под музыку Михаил показал результат 2,28 м. Вторым стал Даниил Цыплаков, третьим - Никита Курбанов (оба - 2,24). Бронзовый призер ЧМ-2019 Илья Иванюк снялся по ходу соревнований из-за травмы.

К сожалению, для наших лучших прыгунов в высоту это был последний старт сезона. Чемпионка мира Анжелика Сидорова ушла в отпуск еще раньше - 21 февраля, после того как выиграла всероссийский фестиваль прыжков с шестом в Москве и вернула себе лидерство в мировом рейтинге, перелетев планку на высоте 4,90 метра.

Главный зимний старт - чемпионат Европы в помещении в польском городе Торунь, стартующий 5 марта, - пройдет без россиян. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не выдала нашим спортсменам нейтральный статус. Как сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), вопрос допуска с большой долей вероятности будет рассмотрен на Совете WA 17-18 марта.

- Без зарубежных стартов, без конкуренции мне очень тяжело находить мотивацию, - призналась Ласицкене журналистам. - Но наша легкая атлетика не сдается. Опустить руки - это самое последнее дело. Мы будем бороться.