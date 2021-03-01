Матвиенко: Армения не обращалась к России с просьбой о помощи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости рассказала, что официальный Ереван не обращался к Москве с просьбой о помощи в связи с нынешним политическим кризисом.

"Все, что происходит в Армении, - это внутреннее дело Армении. Никаких просьб от руководства Армении, от моего коллеги (председателя парламента - прим. "РГ") к России в чем-то помочь Армении не было", - сказала она, добавив, что Россия никогда не вмешивается в дела суверенных государств. "Это не наше правило", - подчеркнула глава Совфеда.

На прошлой неделе она провела телефонную беседу со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном по его инициативе. "Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле", - сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.