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01.03.2021 17:26
Рубрика: Власть

МИД: Россия готова работать в Совете Европы только на основе его устава

Текст: Юрий Когалов
Россия готова работать в Совете Европы на основе его устава, однако не стоит испытывать терпение Москвы на прочность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая в Совете Федерации на круглом столе "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".
Фото: Elyxandro Cegarra/Anadolu Agency/Getty Images Фото: Elyxandro Cegarra/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: Elyxandro Cegarra/Anadolu Agency/Getty Images

"Мы готовы работать в Совете Европы, но на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично", - отметил дипломат. По его словам, попытки превратить Совет Европы в придаток Евросоюза, в правочеловеческий инструмент для отработки зависимой периферии ничем хорошим не закончатся.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Вступая в Совет Европы, РФ взяла на себя некоторые обязательства, абсолютное большинство, если не все, этих обязательств было выполнено, но это никоим образом не мешает ПАСЕ придумывать все новые и новые доклады, которые выходят за рамки изначального мониторинга", - обратил внимание дипломат. По его словам, в Парламентской ассамблее Совета Европы наблюдается накопление "критической массы" для запуска процедур против Москвы. "Причем делается таким образом, чтобы заранее исключить любую возможность нашего сотрудничества с этой процедурой, что бы в ней ни было написано", - отметил Грушко.

По словам дипломата, конфронтация с Россией разворачивается на многих международных площадках и Совет Европы, к сожалению, не стал исключением. "Он используется нашими противниками и так называемыми партнерами для достижения своих узкокорыстных политических целей", - добавил замминистра.

По мнению дипломата, у Совета Европы есть будущее, если организация сохранит свою самостоятельность и многопрофильность, а также сможет сформировать объединительную повестку. "Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования", - добавил Грушко.

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