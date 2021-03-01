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01.03.2021 14:07
Рубрика: Экономика

Минцифры: Получить льготный кредит на цифровизацию станет проще

Текст: Ирина Алпатова
Минцифры предложило упростить условия получения льготных кредитов на цифровую трансформацию. Ведомство подготовило изменения в соответствующее постановление правительства.

Минимальная сумма кредита может быть снижена с 25 до 5 млн рублей. При этом не менее 70% расходов должно быть направлено на приобретение и внедрение российских цифровых решений.

Фото: iStock
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Ставка по кредиту может быть снижена, если у компании есть утвержденная стратегия цифровой трансформации - это возможно благодаря увеличению объема софинансирования со стороны Минцифры. Будут упрощены требования к заявительной и отчетной документации, а также оптимизирован механизм согласования кредитов.

К банкам-участникам программы смягчат требования - иметь 20 млрд рублей собственных средств теперь будет не нужно. Требования к сроку деятельности банка и кредитному рейтингу сохранятся. Воспользоваться субсидией теперь смогут также финансовые организации, которые специализируются только на услугах факторинга.

"Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Таким образом, программа льготного кредитования Минцифры России способствует решению нескольких стратегических, обозначенных президентом, задач. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 млрд рублей", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программой льготного кредитования уже воспользовались МТС, агропромышленный холдинг "Комос Групп", электроэнергетическая компания "Т Плюс", "Почта России", РЖД. "В текущем портфеле кредитных соглашений, составляющим около 35 млрд рублей, суммарно преобладают коммерческие компании. В программе участвует 15 банков, в том числе системообразующих", - рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Обновленное постановление может вступить в силу уже весной 2021 года.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минцифры

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