Минюст создаст закрытую базу данных о запрещенных материалах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение создать специальную информационную базу экстремистских материалов. Доступ к банку "горячих" текстов, фотографий, аудио- и видеозаписей получат только уполномоченные органы, то есть правоохранители, силовики и другие.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 13 Закона "О противодействии экстремистской деятельности".

"Сегодня Минюст России ведет федеральный реестр информационных материалов, признанных судом экстремистскими, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Этот список размещен на официальном сайте ведомства. Но ознакомиться с самими названиями невозможно. На практике у правоохранителей часто возникает необходимость сличить изъятые у подозреваемых документы с материалами из списка экстремистских текстов. Подготовленный законопроект предлагает создать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов для упрощения процедуры их отождествления".

Сегодня система работает так: суд признает те или иные материалы экстремистскими. Затем решение поступает в минюст, который в течение 30 дней вносит такие материалы в федеральный список. Сам реестр публикуется открыто.

На данный момент в реестре минюста более 5,1 тысячи материалов. Последний из них - "видеоролик под названием "Крик души" продолжительностью 6 минут 52 секунды". Самого видеоролика, естественно, нет. В запретный список он внесен по решению Железнодорожного районного суда города Красноярска. В реестре минюста в описании ролика приводятся первая и последняя фразы. Но как определить сотрудникам правоохранительных органов, тот ли самый "крик души" распространяет очередной подозреваемый в экстремизме или это совсем другой ролик?

Если бы на сайте минюста материалы выкладывались целиком, подобный реестр выполнял бы роль крупнейшей библиотеки экстремизма, причем открытой для всех. Что было бы абсурдом.

Сегодня минюст публикует в открытом доступе реестр материалов, признанных судом экстремистскими. В списке более 5,1 тысячи материалов. Но полных версий запрещенного контента нет

Например, в перечне есть электронный текстовый файл "Апокалипсис наступит завтра.doc". И это все, что известно об этом документе, признанном экстремистским. О чем в нем говорится, мы никогда не узнаем. А если бы знали, не имели права рассказывать, так как распространение подобных материалов запрещено.

Есть в реестре и стихотворение, начинающееся со строк "Хотят ли русские войны...". Нет, это не известная песня, а ее переложение. Чтобы отличить настоящую песню от запрещенной копии, в списке приведена и последняя строчка. Но одна строчка в данном случае ничего не решает, ведь запрещена вся песня.

Поэтому полный текст и этой песни, и других запрещенных книг, статей, а также видеоролики и многое другое будут сведены в единый информационный банк для служебного доступа. Человек с улицы зайти туда не сможет, это чтение не для слабонервных.