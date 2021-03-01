Будут ли кураторы групп в колледжах получать доплату за классное руководство? Когда наведут порядок с учебниками для среднего проф­образования? Можно ли получить полноценную профессию в техникуме за два года? Обучение в российских колледжах в ближайшие годы может кардинально измениться. О главных новинках в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Оборудование многих колледжей уже опережает то, что есть на рынке и на предприятиях. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Дмитрий Евгеньевич, в России уже более 800 тысяч учителей получают федеральные доплаты за классное руководство. А вот кураторы групп в колледжах и техникумах - пока нет. Хотя "воспитательной" работы у них не меньше. Смогут ли они рассчитывать на такую поддержку? Так же, как и классные руководители в школах?

Дмитрий Глушко: Мы сделали предварительные расчеты. Задачи по воспитанию, по руководству группой, отчасти схожие с тем, что ложится на плечи классных руководителей в школах, сегодня решают более 100 тысяч работников колледжей. Конечно, это должно поощряться. Есть соответствующее поручение, и мы сейчас на стадии межведомственного обсуждения.

Мы полностью меняем подходы к воспитанию в сфере профобразования. Если раньше каждое учебное заведение формировало программу и календарь мероприятий на основе только своего опыта и знаний, то теперь эта работа будет системной.

Почему учебники для школ проходят госэкспертизу (исключены устаревшая информация и ошибки, нет научно не подтвержденных фактов), а учебники для СПО - нет?

Дмитрий Глушко: В среднем профобразовании есть два типа учебников: по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам. И да, есть проблема: использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не так комплексно.

Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием, и получается, что содержание одного и того же предмета у 10-классника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос.

В 2021 году в колледжах, техникумах и училищах минпросвещения и Рособрнадзор впервые проведут Всероссийские проверочные работы

Почему это так важно? Рособрнадзор в свое время проводил исследования качества общего образования в колледжах. Они показали низкие результаты. А нам важно, чтобы колледж был привлекателен не только с точки зрения профессиональных компетенций и современных рабочих мест, но и с точки зрения качественного общего образования. Приведу пример. Ежегодно из СПО выпускаются около 20 000 педагогов, из них большая часть - преподаватели начальных классов. О каком качестве образования в начальных классах мы можем говорить, если не будем управлять качеством знаний, того же русского языка или математики у молодых педагогов, закладывающих фундамент образования детям в самом начале их образовательного пути? Поэтому в 2021 году в колледжах, техникумах и училищах мы совместно с Рособрнадзором впервые проводим Всероссийские проверочные работы. Участниками станут студенты первых курсов, поступившие после 9-х классов школы, и студенты, которые завершили обучение по общеобразовательным предметам в колледже. Это позволит оценить качество общего образования в системе СПО, скорректировать учебную программу.

Но главное все-таки - дать современную профессию?

Дмитрий Глушко: Профессиональные дисциплины тоже можно разделить условно на два блока. Есть фундаментальная часть, которая меняется относительно медленно: скажем, для сварщиков это основы материаловедения. А есть "динамическая" часть, которая в разных профессиях может меняться раз в год или даже в полгода! Появляется новое оборудование, новые технологии и инструменты. Особенно это заметно на IT-специальностях. Здесь нам предстоит наладить очень гибкую систему выстраивания образовательного процесса, включая методику преподавания.

Но главное, на что мы делаем ставку, - это повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. То, что они умеют и знают, как быстро они учатся чему-то новому в своей профессиональной отрасли... Ежегодно переобучаем более 5 тысяч человек. И они не просто слушают лекции, а учатся работать на самом современном оборудовании по мировым стандартам и опыту WorldSkills Russia. После обучения преподаватели и мастера колледжей сдают практические экзамены. Причем экзаменаторами выступают сотрудники предприятий, профессионалы, реально работающие на рынке. До 2024 года планируем обучить 35 тысяч преподавателей.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" в колледжах и техникумах за два года уже создано 1574 мастерских, оснащенных по последнему слову промышленности. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. К 2024 году в регионах появится 5000 таких мастерских. Это очень дорогостоящий проект, на него предусмотрено финансирование из федерального бюджета в 24,79 млрд рублей.

Мастер покажет класс

В этом учебном году в колледжи поступили около 1,2 миллиона первокурсников: стереотип о "ПТУ для троечников" в прошлом? Ваш прогноз - прием продолжит бить все рекорды?

Дмитрий Глушко: Да. Исходя из той динамики, которая есть, думаю, что в 2021 году набор "подрастет" еще на 50 тысяч.

Глобальная работа ведется в рамках национального проекта "Образование" - в регионах проводятся чемпионаты профмастерства "Молодые профессионалы - WorldSkills Russia". Это площадка для профориентации: тысячи школьников идут туда, чтобы посмотреть, чему они могут научиться. Оборудование многих колледжей уже опережает то, что есть на рынке и на предприятиях.

Сегодня в колледжах дается образование по таким высокотехнологичным областям, как робототехника, программирование, информационная безопасность. Это действительно качественное образование, которое по сравнению с вузами все-таки остается более доступным для выпускников школ. Поэтому неудивительно, что количество студентов растет: молодые люди друг с другом общаются и быстрее передают эту информацию. Уже сегодня примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование.

Более того, растет число взрослых людей, которые поступают в колледжи на "короткие" программы и "добирают" себе новые компетенции. Мы это видим по цифрам: в колледжах увеличивается внебюджетная часть. Это говорит о том, что люди и предприятия стали больше доверять системе СПО и вкладывают деньги в получение профессиональных компетенций, потому что колледжи стали более надежными и полученные профессиональные компетенции позволяют человеку вложенные в образование деньги быстро "отбивать" на рынке труда.

Нередко слышу от работодателей, что колледжи учат "не тех и не так". Есть такое?

Дмитрий Глушко: В конце прошлого года мы утвердили концепцию основных действий министерства по развитию среднего профобразования. Ее ключевой тезис: колледжи и техникумы должны обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами. Но каких специалистов готовить? В каком объеме? К какому времени? Все это вопросы, которые мы сегодня решаем: смотрим контрольные цифры приема, как их корректировать с учетом потребностей экономики каждого региона. Уже провели детальный анализ по каждому техникуму, по каждой программе, насколько она нужна рынку труда.

Например, мы увидели, что в колледжах Северо-Кавказского федерального округа было немного программ по туризму. А он там активно развивается, и нужно готовить соответствующие кадры уже сейчас. Более того, в 10 регионах России мы начали пилотный проект по синхронизации системы подготовки в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов. Составили пилотный перечень перспективных приоритетных профессий и специальностей в сфере малого и среднего предпринимательства. Туда вошли оператор станков для обработки металлов, мастер по ремонту автомобилей, повар и другие.

Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше.

Так много профессий исчезнет?

Дмитрий Глушко: Ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна. Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие - переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций по выбору колледжа или студента.

Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий. Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы. Например, действующие три профессии - "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций.

"Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея.

Аналогичная ситуация с токарями, фрезеровщиками и станочниками.

И абсолютно каждую профессию мы постоянно анализируем, обсуждаем с экспертами от рынка и от предприятий. Например - "пчеловод-водитель". Стоит ли таких специалистов учить в колледжах, да еще за счет бюджета? Эксперты говорят, что уже нет такой потребности и ее убрали из перечня. Зато на оператора беспилотников, наоборот, есть реальный запрос рынка. И это уже не только квадрокоптеры, которые ведут съемку с воздуха. Уже появляется строительная и карьерная техника, которая управляется удаленно. Еще пример - солнечные батареи. Если их производители не будут работать с системой СПО, то на рынке просто не будет людей, которые способны вести монтаж, эксплуатацию и обслуживание такого оборудования.

Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше

Иногда название профессии не меняется, но ее "начинка" - уже кардинально другая. Несколько лет назад везде появились пластиковые трубы, и любой сантехник сегодня должен уметь их устанавливать и монтировать. Для этого колледжам пришлось очень быстро менять программы. Так что среднее профобразование - живая система.

Стартап в зачет

Правда ли, что по некоторым программам министерство хочет сократить сроки обучения до двух лет? Можно ли за это время подготовить профессионала?

Дмитрий Глушко: Несколько лет назад у нас программа обучения парикмахеров по заочной форме доходила до 5 лет 10 месяцев. Зачем так долго учиться на парикмахера? Этого никто не знал. Сейчас такого нет. Но и по другим специальностям студенты и работодатели задают нам вопросы. Зачем учить специалиста 4 года, если за счет более интенсивных и качественных программ его можно выпустить на рынок труда раньше? Жизнь ускоряется, и мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам. Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Это сокращение должно лишь увеличить интенсивность практического обучения.

На современном рабочем месте повара сегодня стоит, к примеру, пароконвектомат - очень высокотехнологичное оборудование, на котором выпускнику нужно уметь работать. Но учиться этому 4 года нет необходимости. И опять же, повторю, необходимые компетенции студент сможет "добрать" дополнительно к основной профессии.

Директора колледжей нам говорят, что все больше студентов-старшекурсников стали регистрироваться как самозанятые и индивидуальные предприниматели. Особенно в сфере IT. Только лишь учиться им становится скучно: старшекурсник-айтишник понимает, что на рынке труда он будет востребован, и хочет туда быстрее попасть, начать зарабатывать деньги.

Дмитрий Глушко: Мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам.Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ

Минпросвещения хочет создать при колледжах малые инновационные предприятия, на которых студенты смогут работать и зарабатывать. Это возвращение советских учебно-производственных комбинатов? Аналог знаменитой немецкой системы дуального обучения?

Дмитрий Глушко: В эту тему я очень внимательно погружался. И слышал от старших коллег, что немецкая дуальная система (когда студенты учатся и параллельно работают на предприятии. - Прим. ред.) - это очень хорошая калька со старой советской практики, которую немцы просто переняли. Такая система у нас была и до сих пор существует. Правда, не во всех регионах и в несколько другой форме, потому что все-таки у нас другой экономический уклад. Но малые инновационные предприятия на базе колледжей, безусловно, нужны. Я верю, что они приживутся и будут эффективны. Причем не для того, чтобы малый бизнес пришел и за минимум денег использовал инфраструктуру образовательной организации. А для того чтобы студент получил свой первый опыт взаимодействия с рынком, который порой достаточно хищно ведет себя по отношению к молодым специалистам. Чтобы студент получил производственную практику и у него сформировалась определенная финансовая грамотность.

Но по статистике, уровень трудоустройства не очень высокий. Почему?

Дмитрий Глушко: На самом деле более половины выпускников трудоустроены (более 60%) - это хорошая цифра. В этой статистике мы смотрим только первый год работы после обучения, а значительное число молодых людей после колледжей и техникумов продолжают обучение в вузе, кто-то идет в декрет или в армию. Есть и регионы-лидеры по трудоустройству. Допустим, в Чукотском автономном округе у нас трудоустраивается 81,16% ребят, в Архангельской области - 67,36%, в Нижегородской - 67,2%. Думаю, что такие показатели могут стать реальными не только для отдельных субъектов, но и для всей страны: мы работаем в тесном контакте с центрами трудоустройства, с предприятиями.

Самые популярные направления, выпускники которых работу находят практически сразу, - это фармация (81,26%), образование и педагогические науки (76,42%), сестринское дело (73,77%).

Хочу уметь и умнеть

Вы перечислили топ профессий у работодателей. А у абитуриентов?

Дмитрий Глушко: Самые популярные программы у ребят по направлениям "Здравоохранение и медицинские науки" ("Сестринское дело", "Лечебное дело", "Фармация"). "Инженерное дело, технологии и технические науки" ("Информационные системы и программирование", профессия "Графический дизайнер"), "Науки об обществе". Также сохраняется спрос на востребованную профессию "Мастер по ремонту автомобиля", специальность "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".

Экзамены у студентов колледжей и техникумов тоже изменятся?

Дмитрий Глушко: В моем представлении колледж - это фабрика или предприятие, и он должен выглядеть соответствующе. В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей.

За 4 года демэкзамен сдали порядка 150 тысяч студентов и выпускников. Я знаю десятки случаев, когда прямо после экзамена работодатели заключали с ребятами контракты на работу. Мы планируем, что такой практический экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО. Исключения могут быть в медицинских специальностях и специальностях культуры, а также в подготовке экипажей судов и авиационного персонала.

Напомню, у нас сегодня около 3,3 тысячи колледжей и 338 вузов, в которых более трех миллионов ребят учатся на образовательных программах СПО. И демэкзамен дает нам уверенность, что полученный после колледжа диплом будет релевантным для всех регионов.

А сами выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой Паспорт компетенций. Это документ, подтверждающий уровень мастерства. С ним портфолио молодого профессионала попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. При этом информационная система позволяет нам увидеть - условно - Иванова, Петрова и Сидорова - лучших сварщиков в разрезе страны, которые выпустились и в этот год, и в предыдущие годы. Мы видим колледжи и техникумы, которые стабильно выпускают на рынок труда высококлассных специалистов.

Сейчас мы ведем работу по закреплению правового статуса цифрового Паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО.

Ключевой вопрос

Как система СПО справилась с удаленкой?

Глушко: Изучая все только в онлайне, высококвалифицированным мастером производственных работ не стать. Но мы сделали все, чтобы учеба в прошлом году не прервалась и чтобы дистанционные занятия были максимально информативны и полезны. Нам помогли коллеги из WorldSkills, из Агентства стратегических инициатив.

Именно в условиях карантина порядка 40 тысяч студентов и выпускников сдавали демэкзамен в гибридном формате: экзаменуемый находился на площадке с оборудованием и необходимыми инструментами, а экзаменатор подключался удаленно. Оказалось, что даже в таких тяжелых условиях система СПО смогла адаптироваться и даже получить новый опыт по многим специальностям, особенно в сфере IT.