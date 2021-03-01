Минпросвещения: Учебники для колледжей будут проходить госэкспертизу

Почему учебники для школ проходят госэкспертизу (исключены устаревшая информация и ошибки, нет научно не подтвержденных фактов), а учебники для среднего профобразования - нет? Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко: В среднем профобразовании есть два типа учебников: по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам. И да, есть проблема: использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не так комплексно.

Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием. И получается, что содержание одного и того же предмета у 10-классника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос.

Почему это так важно? Рособрнадзор в свое время проводил исследования качества общего образования в колледжах. Они показали низкие результаты. А нам важно, чтобы колледж был привлекателен не только с точки зрения профессиональных компетенций и современных рабочих мест, но и с точки зрения качественного общего образования.

Приведу пример. Ежегодно из СПО выпускается около 20 000 педагогов, из них большая часть - преподаватели начальных классов. О каком качестве образования в начальных классах мы можем говорить, если не будем управлять качеством знаний, того же русского языка или математики у молодых педагогов, закладывающих фундамент образования детям в самом начале их образовательного пути?

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