Минздрав Беларуси ввел скидки на процедуры госрегистрации

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси с 1 марта установил скидки до 25 процентов на стоимость процедур, связанных с Госрегистрацией. Данные скидки действуют для резидентов и нерезидентов страны. Об этом рассказал директор центра Дмитрий Гринько, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

Кроме этого, для ряда лекарственных препаратов отечественного производства в два раза сокращены сроки проведения специализированной экспертизы по желанию заявителя.

"Речь идет о лекарственных препаратах, которые являются предметом госзакупки, не имеют зарегистрированных аналогов, являются первыми генерическими лекарственными препаратами, произведенными в Беларуси. Аналогично в два раза сокращены сроки первичной экспертизы для медицинских изделий", - рассказал Дмитрий Гринько. Он также отметил, что большое внимание в пандемический период уделяется вопросам информирования заявителей по вопросам госрегистрации лексредств, медизделий и биомедицинских клеточных продуктов.

В настоящее время на сайте предприятия введена возможность онлайн-записи на консультации с руководителями структурных подразделений, опубликованы подробные схемы действия заявителей, внедрена система "одно окно", обеспечена возможность подачи заявления на регистрацию лексредств и медизделий по правилам ЕАЭС.

Кроме того, внедряется система работы в личном кабинете. Здесь заявитель сможет отслеживать весь процесс прохождения экспертизы регистрируемой медпродукции, получать уведомления об изменении статуса рассмотрения заявления и необходимые документы. Также предусмотрена система оповещения - при изменении статуса рассмотрения заявления система направит сообщение на электронную почту.

"Эти меры приведут к стабильности правового регулирования и позволят безболезненно адаптировать как производителей, так и регуляторов Беларуси к работе в масштабах ЕАЭС", - уверен Дмитрий Гринько.