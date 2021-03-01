Мишустин утвердил программу льготных кредитов для бизнеса

"ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей программе "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля. Теперь, когда экономика постепенно восстанавливается, ставка кредитования составит 3 процента. Размер займа зависит от количества занятых в организации сотрудников, но максимум - 500 миллионов рублей. Главное - заемщик должен сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период кредитования.
Подать заявку на займ сроком до 12 месяцев бизнес сможет в период с 9 марта по 1 июля. В течение первого полугодия предприниматели вправе не выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а со второго полугодия это можно делать равными долями ежемесячно.
Участвовать в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей экономики. Это касается в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер культуры, туризма, спорта и развлечений.