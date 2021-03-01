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01.03.2021 10:17
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил программу льготных кредитов для бизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую меру поддержки предпринимателей. На льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" будет направлено около 7,7 миллиарда рублей.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

"ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей программе "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля. Теперь, когда экономика постепенно восстанавливается, ставка кредитования составит 3 процента. Размер займа зависит от количества занятых в организации сотрудников, но максимум - 500 миллионов рублей. Главное - заемщик должен сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период кредитования.

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Подать заявку на займ сроком до 12 месяцев бизнес сможет в период с 9 марта по 1 июля. В течение первого полугодия предприниматели вправе не выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а со второго полугодия это можно делать равными долями ежемесячно.

Участвовать в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей экономики. Это касается в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер культуры, туризма, спорта и развлечений.

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