Мишустин утвердил программу льготных кредитов для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую меру поддержки предпринимателей. На льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" будет направлено около 7,7 миллиарда рублей.

"ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей программе "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля. Теперь, когда экономика постепенно восстанавливается, ставка кредитования составит 3 процента. Размер займа зависит от количества занятых в организации сотрудников, но максимум - 500 миллионов рублей. Главное - заемщик должен сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период кредитования.

Подать заявку на займ сроком до 12 месяцев бизнес сможет в период с 9 марта по 1 июля. В течение первого полугодия предприниматели вправе не выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а со второго полугодия это можно делать равными долями ежемесячно.

Участвовать в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей экономики. Это касается в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер культуры, туризма, спорта и развлечений.